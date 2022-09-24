عربي
https://sputnikarabic.ae/20220924/الجيش-اللبناني-يعلن-القبض-على-المسؤول-عن-عملية-التهريب-عبر-القارب-الذي-غرق-قبالة-السواحل-السورية-1068169288.html
الجيش اللبناني يعلن القبض على المسؤول عن عملية التهريب عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية
الجيش اللبناني يعلن القبض على المسؤول عن عملية التهريب عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية
أعلن الجيش اللبناني توقيف شخص اعترف بمسؤوليته عن عملية تهريب المهاجرين في القارب الذي غرق قبالة سواحل سوريا قبل أيام، وأسفر عن غرق 86 شخصا على الأقل. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T10:03+0000
2022-09-24T10:03+0000
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/04/1013310496_0:0:4583:2578_1920x0_80_0_0_f1adcd8bdefee8aa593a285c084644a1.jpg
وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "بتاريخ 21/ 9/ 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".وأضاف البيان: "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022"، مشددا أن "التحقيق مع الموقوف مستمر ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".ولقي عدد كبير من الأشخاص مصرعهم جراء غرق قارب لبناني قبالة السواحل السورية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف آخرين.وأعلنت السلطات السورية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين اللبناني الغارق قرب سواحل سوريا إلى 86 قتيلا.وقال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، في تصريحات لسبوتنيك "، إن عدد ضحايا المركب الغارق قبالة سواحل طرطوس بلغ 86 قتيلا وعمليات البحث لا تزال مستمرة".وأضاف: "عدد الناجين لم يتغير وهو 20 ناجيا وعمليات البحث مستمرة وانتقلت مع اتجاه التيار من جنوب طرطوس إلى شمالها وشملت سواحل جبلة وبانياس وارواد".يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت نجاح بحارة روس وجنود سوريين في إنقاذ أكثر من 20 راكبا من القارب.وجاء في البيان: "قررت قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية مساعدة القوات البحرية السورية في إجراء عملية بحث وإنقاذ. وأنقذ طاقم زورق مكافحة التخريب "كاديت" مواطناً لبنانياً في ظروف عاصفة وأوصله إلى الشاطئ. وتمكن البحارة العسكريون الروس وزملاؤهم السوريون من إنقاذ 22 شخصا بفضل الإجراءات المنسقة".
https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-لبناني-العثور-على-9-جثث-جديدة-لضحايا-المركب-الغارق-قبالة-طرطوس-1068165526.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/04/1013310496_0:0:4227:3170_1920x0_80_0_0_94928d5479e6a2c24a189d9f286f48a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم
أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم

الجيش اللبناني يعلن القبض على المسؤول عن عملية التهريب عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية

10:03 GMT 24.09.2022
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش اللبناني
الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبرTelegram
أعلن الجيش اللبناني توقيف شخص اعترف بمسؤوليته عن عملية تهريب المهاجرين في القارب الذي غرق قبالة سواحل سوريا قبل أيام، وأسفر عن غرق 86 شخصا على الأقل.
وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "بتاريخ 21/ 9/ 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
إعلام لبناني: العثور على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس
07:37 GMT
وأضاف البيان: "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022"، مشددا أن "التحقيق مع الموقوف مستمر ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".
ولقي عدد كبير من الأشخاص مصرعهم جراء غرق قارب لبناني قبالة السواحل السورية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف آخرين.
وأعلنت السلطات السورية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين اللبناني الغارق قرب سواحل سوريا إلى 86 قتيلا.
وقال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، في تصريحات لسبوتنيك "، إن عدد ضحايا المركب الغارق قبالة سواحل طرطوس بلغ 86 قتيلا وعمليات البحث لا تزال مستمرة".

وأضاف: "عدد الناجين لم يتغير وهو 20 ناجيا وعمليات البحث مستمرة وانتقلت مع اتجاه التيار من جنوب طرطوس إلى شمالها وشملت سواحل جبلة وبانياس وارواد".
يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت نجاح بحارة روس وجنود سوريين في إنقاذ أكثر من 20 راكبا من القارب.
وجاء في البيان: "قررت قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية مساعدة القوات البحرية السورية في إجراء عملية بحث وإنقاذ. وأنقذ طاقم زورق مكافحة التخريب "كاديت" مواطناً لبنانياً في ظروف عاصفة وأوصله إلى الشاطئ. وتمكن البحارة العسكريون الروس وزملاؤهم السوريون من إنقاذ 22 شخصا بفضل الإجراءات المنسقة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTПосол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 04:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала