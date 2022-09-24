https://sputnikarabic.ae/20220924/الجيش-اللبناني-يعلن-القبض-على-المسؤول-عن-عملية-التهريب-عبر-القارب-الذي-غرق-قبالة-السواحل-السورية-1068169288.html

الجيش اللبناني يعلن القبض على المسؤول عن عملية التهريب عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية

الجيش اللبناني يعلن القبض على المسؤول عن عملية التهريب عبر القارب الذي غرق قبالة السواحل السورية

أعلن الجيش اللبناني توقيف شخص اعترف بمسؤوليته عن عملية تهريب المهاجرين في القارب الذي غرق قبالة سواحل سوريا قبل أيام، وأسفر عن غرق 86 شخصا على الأقل. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T10:03+0000

2022-09-24T10:03+0000

2022-09-24T10:03+0000

أخبار لبنان

أخبار سوريا اليوم

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/04/1013310496_0:0:4583:2578_1920x0_80_0_0_f1adcd8bdefee8aa593a285c084644a1.jpg

وقال الجيش اللبناني، في بيان له: "بتاريخ 21/ 9/ 2022، أوقفت مديرية المخابرات المواطن (ب.د.) للاشتباه في تورطه بتهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وقد ثبت نتيجة التحقيق تورطه بإدارة شبكة تنشط في تهريب مهاجرين غير شرعيين عبر البحر، وذلك انطلاقاً من الشاطئ اللبناني الممتد من العريضة شمالاً حتى المنية جنوباً".وأضاف البيان: "اعترف بالإعداد لعملية التهريب الأخيرة من لبنان إلى إيطاليا عبر البحر بتاريخ 21/ 9/ 2022، والتي أسفرت عن غرق المركب قبالة الشواطئ السورية بتاريخ 22/ 9/ 2022"، مشددا أن "التحقيق مع الموقوف مستمر ومتابعة الشبكة لتوقيف أفرادها بإشراف القضاء المختص".ولقي عدد كبير من الأشخاص مصرعهم جراء غرق قارب لبناني قبالة السواحل السورية، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إسعاف آخرين.وأعلنت السلطات السورية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا قارب المهاجرين اللبناني الغارق قرب سواحل سوريا إلى 86 قتيلا.وقال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي، في تصريحات لسبوتنيك "، إن عدد ضحايا المركب الغارق قبالة سواحل طرطوس بلغ 86 قتيلا وعمليات البحث لا تزال مستمرة".وأضاف: "عدد الناجين لم يتغير وهو 20 ناجيا وعمليات البحث مستمرة وانتقلت مع اتجاه التيار من جنوب طرطوس إلى شمالها وشملت سواحل جبلة وبانياس وارواد".يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت نجاح بحارة روس وجنود سوريين في إنقاذ أكثر من 20 راكبا من القارب.وجاء في البيان: "قررت قيادة القوات الروسية في الجمهورية العربية السورية مساعدة القوات البحرية السورية في إجراء عملية بحث وإنقاذ. وأنقذ طاقم زورق مكافحة التخريب "كاديت" مواطناً لبنانياً في ظروف عاصفة وأوصله إلى الشاطئ. وتمكن البحارة العسكريون الروس وزملاؤهم السوريون من إنقاذ 22 شخصا بفضل الإجراءات المنسقة".

https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-لبناني-العثور-على-9-جثث-جديدة-لضحايا-المركب-الغارق-قبالة-طرطوس-1068165526.html

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار روسيا اليوم