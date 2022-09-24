https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-لبناني-العثور-على-9-جثث-جديدة-لضحايا-المركب-الغارق-قبالة-طرطوس-1068165526.html
إعلام لبناني: العثور على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس
إعلام لبناني: العثور على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس
قالت تقارير إعلامية لبنانية إن السلطات السورية قد عثرت على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة شاطئ طرطوس. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T07:37+0000
2022-09-24T07:37+0000
2022-09-24T07:37+0000
أخبار سوريا اليوم
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ووفقا لموقع "الجديد" اللبناني، فقد أعلنت مديرية الموانئ البحرية في سوريا عن العثور على 9 جثث لضحايا المركب.وفيما أوضحت أن الجثث سيتم عرضها على ذويها للتعرف عليهم، فقد أكدت أن الحصيلة الكلية إلى الآن للضحايا هي 88 متوفيا.وكانت وزارة الإعلام السورية قد ذكرت أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم"، وذلك بعد أن غرق، بالأمس، مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.طالع أيضا: وزير النقل اللبناني لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا المركب الغارق إلى 75
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أخبار سوريا اليوم
إعلام لبناني: العثور على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة طرطوس
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قالت تقارير إعلامية لبنانية إن السلطات السورية قد عثرت على 9 جثث جديدة لضحايا المركب الغارق قبالة شاطئ طرطوس.
ووفقا لموقع "الجديد" اللبناني، فقد أعلنت مديرية الموانئ البحرية في سوريا عن العثور على 9 جثث
لضحايا المركب.
وفيما أوضحت أن الجثث سيتم عرضها على ذويها للتعرف عليهم، فقد أكدت أن الحصيلة الكلية إلى الآن للضحايا هي 88 متوفيا.
وكان مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي قد أكد، أمس، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "عمليات البحث عن ضحايا غرق المركب اللبناني قبالة سواحل طرطوس لا تزال مستمرة حتى اللحظة"، مشيرا إلى أن "البحث لم يتوقف ليلا عن الناجين"، وأن "حوامات تابعة للجيش السوري وأخرى تابعة للقوات الروسية شاركت في عملية البحث".
وكانت وزارة الإعلام السورية قد ذكرت أن "الصليب الأحمر الدولي سيتسلم جثث الضحايا اللبنانيين لتسليمهم إلى ذويهم"، وذلك بعد أن غرق، بالأمس، مركب لبناني يقل مهاجرين من سوريا وفلسطين ولبنان يعتقد أن عددهم 150 مهاجرا.