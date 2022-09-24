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https://sputnikarabic.ae/20220924/السفير-الأمريكي-لدى-ليبيا-الدبيبة-وباشاغا-لا-يستطيعان-إدارة-البلاد-1068193812.html
السفير الأمريكي لدى ليبيا: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد
السفير الأمريكي لدى ليبيا: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد
قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا المتنافسين على... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T19:10+0000
2022-09-24T19:10+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية"، نشرته مساء اليوم السبت، في وقت تعاني فيه ليبيا أزمة سياسية خانقة وسط نزاع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا تتخلله معارك مسلحة.وقال نورلاند حول تنامي دور المليشيات في ليبيا: "من المهم عدم استبعاد فكرة فرض العقوبات على تلك الميليشيات عندما يستدعي الأمر. المجتمع الدولي بأسره يأخذ ذلك في الحسبان".وتابع: "المليشيات مظهر لمشاكل ضمنية، وبالتالي في الوقت نفسه الذي نتحدث فيه عن أهمية عدم تحويل عوائد النفط للدفع للميليشيات، نحتاج للتركيز على المشاكل الضمنية السياسية للوصول إلى الانتخابات، حتى لا يكون لتلك الميليشيات الدور الذي لها اليوم".وحول رؤيته لحل الصراع في ليبيا، قال السفير الأمريكي: "أعتقد أن كلا رئيسي الوزراء في ليبيا، لا يستطيعان إدارة البلاد"، مضيفا: "ما نحتاجه الآن هو اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات".وتطرق للأوضاع الداخلية في ليبيا، قائلا: "هناك حالة من عدم الاستقرار وازدياد للعنف بشكل دوري، وفوق ذلك انقطاعات في الكهرباء وزيادة في الأسعار، ومن حق الليبيين السؤال، لماذا لا يمكن لهم إجراء الانتخابات والتحرك نحو حكومة مستقرة. في ظل النقاش حول من يجب أن يقود البلاد، ومتى يمكن عقد الانتخابات، يجب ألا ننسى صوت الليبيين الذين يطالبون بأمر بسيط جدا وهو أن يدلوا بأصواتهم لانتخاب قادتهم".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
https://sputnikarabic.ae/20220924/تحذيرات-من-انفجار-غير-مسبوق-داخل-ليبيا-وصراع-النفوذ-يهدد-الاستقرار-في-طرابلس-1068187162.html
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أخبار ليبيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم

السفير الأمريكي لدى ليبيا: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد

19:10 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAالسفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند
السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا المتنافسين على السلطة، لا يمكنهما إدارة البلاد، مشددا على ضرورة الاتفاق على حكومة شرعية، تأتي عبر انتخابات.
جاء ذلك في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية"، نشرته مساء اليوم السبت، في وقت تعاني فيه ليبيا أزمة سياسية خانقة وسط نزاع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا تتخلله معارك مسلحة.
وقال نورلاند حول تنامي دور المليشيات في ليبيا: "من المهم عدم استبعاد فكرة فرض العقوبات على تلك الميليشيات عندما يستدعي الأمر. المجتمع الدولي بأسره يأخذ ذلك في الحسبان".
وتابع: "المليشيات مظهر لمشاكل ضمنية، وبالتالي في الوقت نفسه الذي نتحدث فيه عن أهمية عدم تحويل عوائد النفط للدفع للميليشيات، نحتاج للتركيز على المشاكل الضمنية السياسية للوصول إلى الانتخابات، حتى لا يكون لتلك الميليشيات الدور الذي لها اليوم".
العاصمة الليبية طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
تحذيرات من "انفجار غير مسبوق" داخل ليبيا... وصراع النفوذ يهدد الاستقرار في طرابلس
16:47 GMT
وحول رؤيته لحل الصراع في ليبيا، قال السفير الأمريكي: "أعتقد أن كلا رئيسي الوزراء في ليبيا، لا يستطيعان إدارة البلاد"، مضيفا: "ما نحتاجه الآن هو اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات".
وتطرق للأوضاع الداخلية في ليبيا، قائلا: "هناك حالة من عدم الاستقرار وازدياد للعنف بشكل دوري، وفوق ذلك انقطاعات في الكهرباء وزيادة في الأسعار، ومن حق الليبيين السؤال، لماذا لا يمكن لهم إجراء الانتخابات والتحرك نحو حكومة مستقرة. في ظل النقاش حول من يجب أن يقود البلاد، ومتى يمكن عقد الانتخابات، يجب ألا ننسى صوت الليبيين الذين يطالبون بأمر بسيط جدا وهو أن يدلوا بأصواتهم لانتخاب قادتهم".
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
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