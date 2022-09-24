https://sputnikarabic.ae/20220924/السفير-الأمريكي-لدى-ليبيا-الدبيبة-وباشاغا-لا-يستطيعان-إدارة-البلاد-1068193812.html

السفير الأمريكي لدى ليبيا: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد

السفير الأمريكي لدى ليبيا: الدبيبة وباشاغا لا يستطيعان إدارة البلاد

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا المتنافسين على... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T19:10+0000

2022-09-24T19:10+0000

2022-09-24T19:10+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050728380_0:213:3071:1940_1920x0_80_0_0_9e9c129f4416681014cd7ae0dbe8e7f2.jpg

جاء ذلك في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية"، نشرته مساء اليوم السبت، في وقت تعاني فيه ليبيا أزمة سياسية خانقة وسط نزاع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا تتخلله معارك مسلحة.وقال نورلاند حول تنامي دور المليشيات في ليبيا: "من المهم عدم استبعاد فكرة فرض العقوبات على تلك الميليشيات عندما يستدعي الأمر. المجتمع الدولي بأسره يأخذ ذلك في الحسبان".وتابع: "المليشيات مظهر لمشاكل ضمنية، وبالتالي في الوقت نفسه الذي نتحدث فيه عن أهمية عدم تحويل عوائد النفط للدفع للميليشيات، نحتاج للتركيز على المشاكل الضمنية السياسية للوصول إلى الانتخابات، حتى لا يكون لتلك الميليشيات الدور الذي لها اليوم".وحول رؤيته لحل الصراع في ليبيا، قال السفير الأمريكي: "أعتقد أن كلا رئيسي الوزراء في ليبيا، لا يستطيعان إدارة البلاد"، مضيفا: "ما نحتاجه الآن هو اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات".وتطرق للأوضاع الداخلية في ليبيا، قائلا: "هناك حالة من عدم الاستقرار وازدياد للعنف بشكل دوري، وفوق ذلك انقطاعات في الكهرباء وزيادة في الأسعار، ومن حق الليبيين السؤال، لماذا لا يمكن لهم إجراء الانتخابات والتحرك نحو حكومة مستقرة. في ظل النقاش حول من يجب أن يقود البلاد، ومتى يمكن عقد الانتخابات، يجب ألا ننسى صوت الليبيين الذين يطالبون بأمر بسيط جدا وهو أن يدلوا بأصواتهم لانتخاب قادتهم".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.

https://sputnikarabic.ae/20220924/تحذيرات-من-انفجار-غير-مسبوق-داخل-ليبيا-وصراع-النفوذ-يهدد-الاستقرار-في-طرابلس-1068187162.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم