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القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-اقتراع-خلال-قصف-مدينة-إنرغودار--1068174741.html
القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولجا، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:24+0000
2022-09-24T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبدأت القوات الأوكرانية بقصف مدينة إنرجودار، ظهر اليوم السبت، حيث ركزت القوات الأوكرانية نيرانها على مناطق تواجد مراكز الاقتراع.وقال فولجا خلال لقاء مباشر على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنهم يستهدفون مراكز الاقتراع لدينا، ففي مناطق (المراكز) حدثت أضرار نتيجة النيران في الوقت الحالي".
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار

12:24 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 24.09.2022)
© Sputnik . Valeriy Melnikovمبنى سكني دمره قصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022
مبنى سكني دمره قصف الجيش أوكراني، في بلدة شياستيا، جمهورية لوغانسك الشعبية، 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Valeriy Melnikov
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يتبع
أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولجا، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.
وبدأت القوات الأوكرانية بقصف مدينة إنرجودار، ظهر اليوم السبت، حيث ركزت القوات الأوكرانية نيرانها على مناطق تواجد مراكز الاقتراع.
وقال فولجا خلال لقاء مباشر على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنهم يستهدفون مراكز الاقتراع لدينا، ففي مناطق (المراكز) حدثت أضرار نتيجة النيران في الوقت الحالي".
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