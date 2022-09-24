https://sputnikarabic.ae/20220924/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مركز-اقتراع-خلال-قصف-مدينة-إنرغودار--1068174741.html
القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولجا، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:24+0000
2022-09-24T12:24+0000
2022-09-24T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبدأت القوات الأوكرانية بقصف مدينة إنرجودار، ظهر اليوم السبت، حيث ركزت القوات الأوكرانية نيرانها على مناطق تواجد مراكز الاقتراع.وقال فولجا خلال لقاء مباشر على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنهم يستهدفون مراكز الاقتراع لدينا، ففي مناطق (المراكز) حدثت أضرار نتيجة النيران في الوقت الحالي".
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روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
12:24 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 12:41 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن رئيس إدارة مدينة إنرغودار في مقاطعة زابوروجيه، ألكسندر فولجا، أن القوات الأوكرانية خلال قصفها المدينة، استهدفت مناطق وجود مراكز الاقتراع.
وبدأت القوات الأوكرانية بقصف مدينة إنرجودار، ظهر اليوم السبت، حيث ركزت القوات الأوكرانية نيرانها على مناطق تواجد مراكز الاقتراع.
وقال فولجا خلال لقاء مباشر على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "إنهم يستهدفون مراكز الاقتراع لدينا، ففي مناطق (المراكز) حدثت أضرار نتيجة النيران في الوقت الحالي".