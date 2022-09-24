https://sputnikarabic.ae/20220924/بعد-إبداء-مصر-رغبتها-في-تنظيم-أولمبياد-2036-توماس-باخ-حدث-تاريخي-للبلاد-1068199030.html
بعد إبداء مصر رغبتها في تنظيم "أولمبياد 2036".. توماس باخ: حدث تاريخي للبلاد
بعد إبداء مصر رغبتها في تنظيم "أولمبياد 2036".. توماس باخ: حدث تاريخي للبلاد
قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم السبت، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وفي حال استضافتها لدورة الألعاب الأوليمبية 2036 ستكون حدث تاريخي... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T21:53+0000
2022-09-24T21:53+0000
2022-09-24T21:53+0000
العالم العربي
مصر
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ونقلت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم السبت، عن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، خلال استقباله توماس باخ، بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى موافقته على استعداد بلاده للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2036.وأكد أشرف صبحي أن موافقة الرئيس المصري جاءت خلال الاجتماع الذي عقد مع توماس باخ خلال زيارة رئيس اللجنة الأوليمبية للقاهرة، حيث يزور باخ، مصر حاليا، وتفقد مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة وزير الشباب والرياضة المصري.ورافق صبحي وباخ خلال هذه الزيارة التي بدأها، أمس، ولمدة يومين استهلها بزيارة الأهرامات، كل من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هشام حطب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحسن مصطفى.وتفقد رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية منشآت مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشرق العاصمة القاهرة، مع شرح لوزير الرياضة، أشرف صبحي، في وقت استعرض الأخير أهم البطولات التي نظمتها مصر خلال الأعوام الأخيرة.واستعرض الوزير أشرف صبحي المنشآت الرياضية المصرية والملاعب الأخرى في جميع المحافظات والفنادق، وكذلك شرح مفصل لإمكانيات مصر الكبيرة عبر استعراض وشرح بقاعة المؤتمرات الكبرى، وفيديو كامل لمراحل بناء مدينة مصر الأوليمبية في كل الصالات المتعددة والملاعب التي تم تشييدها في وقت قياسي.
https://sputnikarabic.ae/20220924/السيسي-يوافق-على-طلب-تنظيم-مصر-لـأولمبياد-2036-1068181904.html
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العالم العربي, مصر
بعد إبداء مصر رغبتها في تنظيم "أولمبياد 2036".. توماس باخ: حدث تاريخي للبلاد
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قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، اليوم السبت، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وفي حال استضافتها لدورة الألعاب الأوليمبية 2036 ستكون حدث تاريخي للبلاد.
ونقلت صحيفة
المصري اليوم، مساء اليوم السبت، عن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، خلال استقباله توماس باخ، بمقر اللجنة الأوليمبية المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدى موافقته على استعداد بلاده للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2036.
وأكد أشرف صبحي أن موافقة الرئيس المصري
جاءت خلال الاجتماع الذي عقد مع توماس باخ خلال زيارة رئيس اللجنة الأوليمبية للقاهرة، حيث يزور باخ، مصر حاليا، وتفقد مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة برفقة وزير الشباب والرياضة المصري.
ورافق صبحي وباخ خلال هذه الزيارة التي بدأها، أمس، ولمدة يومين استهلها بزيارة الأهرامات، كل من رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هشام حطب، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحسن مصطفى.
وتفقد رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية
منشآت مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشرق العاصمة القاهرة، مع شرح لوزير الرياضة، أشرف صبحي، في وقت استعرض الأخير أهم البطولات التي نظمتها مصر خلال الأعوام الأخيرة.
واستعرض الوزير أشرف صبحي المنشآت الرياضية المصرية والملاعب الأخرى في جميع المحافظات والفنادق، وكذلك شرح مفصل لإمكانيات مصر الكبيرة عبر استعراض وشرح بقاعة المؤتمرات الكبرى، وفيديو كامل لمراحل بناء مدينة مصر الأوليمبية في كل الصالات المتعددة والملاعب التي تم تشييدها في وقت قياسي.