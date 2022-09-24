https://sputnikarabic.ae/20220924/جلعاد-أردان-يتهم-الرئيس-الفلسطيني-باستخدام-الأمم-المتحدة-للتحريض-ضد-إسرائيل-1068165040.html
جلعاد أردان يتهم الرئيس الفلسطيني باستخدام الأمم المتحدة للتحريض ضد إسرائيل
جلعاد أردان يتهم الرئيس الفلسطيني باستخدام الأمم المتحدة للتحريض ضد إسرائيل
اتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، أمس الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستخدام الأمم المتحدة كمنصة للتحريض على الكراهية ضد إسرائيل. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T07:07+0000
2022-09-24T07:07+0000
2022-09-24T07:08+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت شبكة "سي إن إن" إن اتهام أردان جاء ردا على خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار أردان إلى أن "عباس يمجد الإرهابيين الذين يمولهم هو نفسه".وأوضح السفير الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن يدركون جيدا أن الفلسطينيين "رفضوا كل خطة سلام قدمت لهم، وأنهم يمولون الإرهابيين، وأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع حتى بالسيادة على أراضيها، التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية".وفي وقت سابق، اتهم عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بأن "لديها قوانين عنصرية وتؤسس نظام الفصل العنصري، ويفعلون ذلك مع إفلات كامل من العقاب".وأكد الرئيس الفلسطيني في خطاب أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم بلاده المضي قدما في السعي للحصول على العضوية الكاملة للمنظمة الأممية.وقال عباس: "إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
جلعاد أردان يتهم الرئيس الفلسطيني باستخدام الأمم المتحدة للتحريض ضد إسرائيل
07:07 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 07:08 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
اتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، أمس الجمعة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستخدام الأمم المتحدة كمنصة للتحريض على الكراهية ضد إسرائيل.
وقالت شبكة
"سي إن إن" إن اتهام أردان جاء ردا على خطاب عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار أردان إلى أن "عباس يمجد الإرهابيين الذين يمولهم هو نفسه".
وأصدر أردان بيانا قال فيه إن "خطاب عباس مليء بالكذب ومنفصل عن الواقع تماما"، وأضاف السفير الإسرائيلي أن "حملة الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة غير المبررة في الأمم المتحدة محكوم عليها بالفشل".
وأوضح السفير الإسرائيلي أن الولايات المتحدة وأعضاء مجلس الأمن يدركون جيدا أن الفلسطينيين "رفضوا كل خطة سلام قدمت لهم، وأنهم يمولون الإرهابيين، وأن السلطة الفلسطينية لا تتمتع حتى بالسيادة على أراضيها، التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية".
وفي وقت سابق، اتهم عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بأن "لديها قوانين عنصرية وتؤسس نظام الفصل العنصري، ويفعلون ذلك مع إفلات كامل من العقاب".
وأكد الرئيس الفلسطيني
في خطاب أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم بلاده المضي قدما في السعي للحصول على العضوية الكاملة للمنظمة الأممية.
وقال عباس: "إذا استمرت محاولات عرقلة مساعينا لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته، وتبني خطوات عملية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام، يصبح لزاما علينا التوجه إلى الجمعية العامة مرةً أخرى لاستفتائها على ما يجب تبنيه من إجراءات قانونية وخطوات سياسية، للوصول إلى تلك الغاية".