https://sputnikarabic.ae/20220924/مقتل-جندي-عراقي-وإرهابيين-شمالي-بغداد-1068183988.html
مقتل جندي عراقي وإرهابيين شمالي بغداد
مقتل جندي عراقي وإرهابيين شمالي بغداد
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل جندي خلال عملية أمنية شمالي العاصمة بغداد أسفرت أيضا عن مقتل اثنين من الإرهابيين. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:44+0000
2022-09-24T15:44+0000
2022-09-24T15:45+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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صرحت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع) أن قوة من قيادة عمليات بغداد رصدت إرهابيين في البساتين الكثيفة بقضاء الطارمية شمالي العاصمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).وأضافت أن القوة "شرعت في محاصرة المكان واشتبكت مع العناصر الإرهابية، حيث تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا".وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا "عن استشهاد مقاتل وإصابة ضابط".وأمس الأول (الخميس)، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن عدد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد "قليل جدا ويصل إلى أقل من 1000 عنصر أغلبهم محليون".وأضاف: "هؤلاء العناصر منتشرون على أربع أو خمس مفارز".وفي عام 2017، وبعد معارك دامية، أعلن العراق رسميا الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد اجتياح التنظيم ثلث مساحة البلاد صيف عام 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الجيش-العراقي-يكشف-عن-عدد-عناصر-داعش-الإرهابي-داخل-البلاد--1068094298.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
مقتل جندي عراقي وإرهابيين شمالي بغداد
15:44 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 15:45 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، مقتل جندي خلال عملية أمنية شمالي العاصمة بغداد أسفرت أيضا عن مقتل اثنين من الإرهابيين.
صرحت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الدفاع) أن قوة من قيادة عمليات بغداد رصدت إرهابيين في البساتين الكثيفة بقضاء الطارمية شمالي العاصمة، وفق ما نقلت وكالة
الأنباء العراقية الرسمية (واع).
وأضافت أن القوة "شرعت في محاصرة المكان واشتبكت مع العناصر الإرهابية، حيث تمكنت من قتل إرهابيين اثنين أحدهما كان يرتدي حزاما ناسفا".
وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا "عن استشهاد مقاتل وإصابة ضابط".
وأمس الأول (الخميس)، قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة
، في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، إن عدد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا والعديد من الدول) في البلاد "قليل جدا ويصل إلى أقل من 1000 عنصر أغلبهم محليون".
وأضاف: "هؤلاء العناصر منتشرون على أربع أو خمس مفارز".
وفي عام 2017، وبعد معارك دامية، أعلن العراق رسميا الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد اجتياح التنظيم ثلث مساحة البلاد صيف عام 2014.