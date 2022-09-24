https://sputnikarabic.ae/20220924/واشنطن-وتيرانا-وكييف-تقترح-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-استفتاءات-الانضمام-لروسيا--1068186637.html

واشنطن وتيرانا وكييف تقترح عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة استفتاءات الانضمام لروسيا

واشنطن وتيرانا وكييف تقترح عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة استفتاءات الانضمام لروسيا

طلبت الولايات المتحدة وألبانيا وأوكرانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مسألة الاستفتاءات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T16:36+0000

2022-09-24T16:36+0000

2022-09-24T16:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال مصدر في الأمم المتحدة، بتصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المتوقع مناقشة الاستفتاءات في أوكرانيا"، خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل.بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.ومن جهة أخرى، اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا للقانون.بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-إيطالي-الأمم-المتحدة-نائمة-ولا-ترد-على-قصف-دونباس-من-قبل-نظام-كييف-1068184198.html

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