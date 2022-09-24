https://sputnikarabic.ae/20220924/واشنطن-وتيرانا-وكييف-تقترح-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-لمناقشة-استفتاءات-الانضمام-لروسيا--1068186637.html
واشنطن وتيرانا وكييف تقترح عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة استفتاءات الانضمام لروسيا
واشنطن وتيرانا وكييف تقترح عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة استفتاءات الانضمام لروسيا
طلبت الولايات المتحدة وألبانيا وأوكرانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مسألة الاستفتاءات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T16:36+0000
2022-09-24T16:36+0000
2022-09-24T16:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال مصدر في الأمم المتحدة، بتصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المتوقع مناقشة الاستفتاءات في أوكرانيا"، خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل.بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.ومن جهة أخرى، اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا للقانون.بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-إيطالي-الأمم-المتحدة-نائمة-ولا-ترد-على-قصف-دونباس-من-قبل-نظام-كييف-1068184198.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/مراقب-دولي-بيلاروسي-الاستفتاء-يكشف-عن-شجاعة-السكان-رغم-تهديدات-نظام-كييف-ورعاته-الغربيين-1068186465.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
واشنطن وتيرانا وكييف تقترح عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة استفتاءات الانضمام لروسيا
16:36 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
طلبت الولايات المتحدة وألبانيا وأوكرانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، لمناقشة مسألة الاستفتاءات الجارية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه حول الانضمام إلى روسيا الاتحادية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. قال مصدر في الأمم المتحدة، بتصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المتوقع مناقشة الاستفتاءات في أوكرانيا"، خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء المقبل.
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/ أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
وعلق عدد من المراقبين الدوليين على مجريات عملية الاستفتاء، حيث أكد المراقب الدولي الإيطالي فيتو غريتاني، أن الاستفتاء في جمهورية دونيتسك الشعبية بشأن الانضمام إلى روسيا الاتحادية، يتم بشكل علني وشفاف مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لا تستجيب بشكل صحيح لما يحدث في دونباس.
ومن جهة أخرى، اعتبر المراقب الإيطالي جيانفرانكو فيستوتو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن الاستفتاء الذي يجري في جمهورية دونيتسك الشعبية هو إعادة توحيد طوعية مع روسيا وفقا للقانون.
بينما كشف الصحفي والناشط السياسي الألماني، سيرغي فيلبرت، أن وسائل الإعلام الأوروبية لن تغطي الاستفتاء الجاري في مناطق دونباس ومقاطعتي خاركوف وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى روسيا.