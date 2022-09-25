https://sputnikarabic.ae/20220925/البرهان-حريصون-على-تلبية-تطلعات-الشعب-السوداني-في-تحول-ديمقراطي-1068203616.html
البرهان: حريصون على تلبية تطلعات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي
البرهان: حريصون على تلبية تطلعات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي
أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني حرصه على العمل لتلبية تطلعات الشعب في تحول ديمقراطي حقيقي، يفضي لاستقرار وازهار البلاد. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T06:44+0000
2022-09-25T06:44+0000
2022-09-25T06:44+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء هذا خلال لقائه رئيس زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقدم رئيس مجلس السيادة، لرئيس زمبابوي، شرحا للتطورات السياسية التي يشهدها السودان.في المقابل، عبر منانغاغوا عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك مع السودان في مختلف المجالات.وأكد استعداد بلاده لتقديم العون إلى الخرطوم في المحافل الإقليمية والدولية كافة.وأشار الرئيس إمرسون، إلى تاريخ التعاون بين الجانبين خاصة المساعدات التي قدمها السودان لزمبابوي خلال فترة النضال من أجل الاستقلال.وشدد على أهمية التواصل بين قيادات البلدين، وانتظام اجتماعات اللجان الوزارية ولجان التشاور السياسي بينهما.
https://sputnikarabic.ae/20220923/البرهان-يتهم-دولا-بتدهور-اقتصاد-السودان-ويقول-إنه-ليس-لديه-مانع-من-زيارة-إسرائيل-1068141552.html
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أخبار السودان اليوم
البرهان: حريصون على تلبية تطلعات الشعب السوداني في تحول ديمقراطي
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أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني حرصه على العمل لتلبية تطلعات الشعب في تحول ديمقراطي حقيقي، يفضي لاستقرار وازهار البلاد.
جاء هذا خلال لقائه رئيس زيمبابوي، إمرسون منانغاغوا، في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحسب وكالة الأنباء السودانية
الرسمية.
وقدم رئيس مجلس السيادة
، لرئيس زمبابوي، شرحا للتطورات السياسية التي يشهدها السودان.
في المقابل، عبر منانغاغوا عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك مع السودان في مختلف المجالات.
وأكد استعداد بلاده لتقديم العون إلى الخرطوم في المحافل الإقليمية والدولية كافة.
وأشار الرئيس إمرسون، إلى تاريخ التعاون بين الجانبين خاصة المساعدات التي قدمها السودان لزمبابوي خلال فترة النضال من أجل الاستقلال.
وشدد على أهمية التواصل بين قيادات البلدين، وانتظام اجتماعات اللجان الوزارية ولجان التشاور السياسي بينهما.