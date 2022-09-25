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https://sputnikarabic.ae/20220925/البنك-الدولي-يقدم-ملياري-دولار-لباكستان-بسبب-الفيضانات-المدمرة-1068207478.html
البنك الدولي يقدم ملياري دولار لباكستان بسبب الفيضانات "المدمرة"
البنك الدولي يقدم ملياري دولار لباكستان بسبب الفيضانات "المدمرة"
قال البنك الدولي، إنه سيقدم نحو ملياري دولار من المساعدات لباكستان، بعد ما شهدته من فيضانات مدمرة أودت بحياة أكثر من 1600 شخص هذا العام، وهو أكبر تعهد... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T10:12+0000
2022-09-25T10:12+0000
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أدت الأمطار الموسمية والفيضانات غير المسبوقة هذا العام - والتي يعزوها العديد من الخبراء إلى تغير المناخ - إلى إصابة نحو 13 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف يونيو/ حزيران.كما تسببت الفيضانات في نزوح الملايين ودمرت المحاصيل ونصف مليون منزل وآلاف الكيلومترات من الطرق.وأعلن نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا، مارتن رايزر، عن هذا التعهد في بيان صدر خلال الليل بعد اختتام زيارته الرسمية الأولى للبلاد يوم السبت.وقال: "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح وسبل العيش بسبب الفيضانات المدمرة، ونعمل مع الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات لتوفير الإغاثة الفورية لأولئك الأكثر تضررا".والتقى رايزر بوزراء اتحاديين ورئيس وزراء مقاطعة السند الجنوبية، المنطقة الأكثر تضررا، حيث أجرى جولة تفقدية في منطقة دادو التي تضررت بشدة.أقيمت آلاف المعسكرات الطبية المؤقتة للناجين من الفيضانات في المقاطعة، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن تفشي التيفود والملاريا وحمى الضنك أودى بحياة 300 شخص على الأقل.دفعت حصيلة القتلى منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إلى دق ناقوس الخطر بشأن "كارثة ثانية"، حيث يتسابق الأطباء على الأرض لمحاربة تفشي المرض.وقال رايزر: "كاستجابة فورية، نعيد تخصيص الأموال من المشاريع الحالية التي يمولها البنك الدولي لدعم الاحتياجات العاجلة في مجالات الصحة والغذاء والمأوى وإعادة التأهيل والتحويلات النقدية".وافق البنك الأسبوع الماضي في اجتماع مع رئيس الوزراء شهباز شريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تقديم 850 مليون دولار كإغاثة من الفيضانات لباكستان. مبلغ الملياري دولار يشمل هذه المساعدة الأولية.
https://sputnikarabic.ae/20220923/باكستان-نسعى-للحصول-على-إعفاء-من-الدول-الدائنة-وليس-حاملي-السندات-1068151522.html
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العالم
العالم

البنك الدولي يقدم ملياري دولار لباكستان بسبب الفيضانات "المدمرة"

10:12 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeedيتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. -
يتجمع الناس أمام طريق تضررت به مياه الفيضانات بعد هطول أمطار موسمية غزيرة في منطقة ماديان في شمال وادي سوات في باكستان في 27 أغسطس 2022. - - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeed
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قال البنك الدولي، إنه سيقدم نحو ملياري دولار من المساعدات لباكستان، بعد ما شهدته من فيضانات مدمرة أودت بحياة أكثر من 1600 شخص هذا العام، وهو أكبر تعهد بالمساعدة حتى الآن.
أدت الأمطار الموسمية والفيضانات غير المسبوقة هذا العام - والتي يعزوها العديد من الخبراء إلى تغير المناخ - إلى إصابة نحو 13 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد منذ منتصف يونيو/ حزيران.
كما تسببت الفيضانات في نزوح الملايين ودمرت المحاصيل ونصف مليون منزل وآلاف الكيلومترات من الطرق.
وأعلن نائب رئيس البنك الدولي لجنوب آسيا، مارتن رايزر، عن هذا التعهد في بيان صدر خلال الليل بعد اختتام زيارته الرسمية الأولى للبلاد يوم السبت.
وقال: "نشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح وسبل العيش بسبب الفيضانات المدمرة، ونعمل مع الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات لتوفير الإغاثة الفورية لأولئك الأكثر تضررا".
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والتقى رايزر بوزراء اتحاديين ورئيس وزراء مقاطعة السند الجنوبية، المنطقة الأكثر تضررا، حيث أجرى جولة تفقدية في منطقة دادو التي تضررت بشدة.
أقيمت آلاف المعسكرات الطبية المؤقتة للناجين من الفيضانات في المقاطعة، وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن تفشي التيفود والملاريا وحمى الضنك أودى بحياة 300 شخص على الأقل.
دفعت حصيلة القتلى منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي إلى دق ناقوس الخطر بشأن "كارثة ثانية"، حيث يتسابق الأطباء على الأرض لمحاربة تفشي المرض.
وقال رايزر: "كاستجابة فورية، نعيد تخصيص الأموال من المشاريع الحالية التي يمولها البنك الدولي لدعم الاحتياجات العاجلة في مجالات الصحة والغذاء والمأوى وإعادة التأهيل والتحويلات النقدية".
وافق البنك الأسبوع الماضي في اجتماع مع رئيس الوزراء شهباز شريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تقديم 850 مليون دولار كإغاثة من الفيضانات لباكستان. مبلغ الملياري دولار يشمل هذه المساعدة الأولية.
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