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الدفاع الروسية: نظام كييف أطلق 59 قذيفة على إنرغوراد ومناطق قريبة من محطة زابوروجيه النووية
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220925/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-أطلق-59-قذيفة-على-إنرغوراد-ومناطق-قريبة-من-محطة-زابوروجيه-النووية-1068210041.html
الدفاع الروسية: نظام كييف أطلق 59 قذيفة على إنرغوراد ومناطق قريبة من محطة زابوروجيه النووية
الدفاع الروسية: نظام كييف أطلق 59 قذيفة على إنرغوراد ومناطق قريبة من محطة زابوروجيه النووية
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن المدفعية الأوكرانية أطلقت 59 قذيفة خلال اليوم على مناطق سكنية في إنرغودار والأراضي المتاخمة لمحطة زابوروجيه للطاقة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:17+0000
2022-09-25T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مرة أخرى مناطق سكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية (زابوروجيه)".وتابعت الدفاع الروسية "أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة في اليوم. وانفجرت 4 منها في منطقة شارع كازاشيا في مدينة إنرغودار وسقط إحداها في قناة مائية قرب محطة للطاقة النووية".
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الدفاع الروسية: نظام كييف أطلق 59 قذيفة على إنرغوراد ومناطق قريبة من محطة زابوروجيه النووية

11:17 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 25.09.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة زابوروجيه النووية
محطة زابوروجيه النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن المدفعية الأوكرانية أطلقت 59 قذيفة خلال اليوم على مناطق سكنية في إنرغودار والأراضي المتاخمة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدة أن الجيش الروسي دمر مصادر النيران المعادية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مرة أخرى مناطق سكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية (زابوروجيه)".
وتابعت الدفاع الروسية "أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة في اليوم. وانفجرت 4 منها في منطقة شارع كازاشيا في مدينة إنرغودار وسقط إحداها في قناة مائية قرب محطة للطاقة النووية".
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