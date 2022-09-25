https://sputnikarabic.ae/20220925/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-أطلق-59-قذيفة-على-إنرغوراد-ومناطق-قريبة-من-محطة-زابوروجيه-النووية-1068210041.html
الدفاع الروسية: نظام كييف أطلق 59 قذيفة على إنرغوراد ومناطق قريبة من محطة زابوروجيه النووية
الدفاع الروسية: نظام كييف أطلق 59 قذيفة على إنرغوراد ومناطق قريبة من محطة زابوروجيه النووية
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن المدفعية الأوكرانية أطلقت 59 قذيفة خلال اليوم على مناطق سكنية في إنرغودار والأراضي المتاخمة لمحطة زابوروجيه للطاقة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:17+0000
2022-09-25T11:17+0000
2022-09-25T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مرة أخرى مناطق سكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية (زابوروجيه)".وتابعت الدفاع الروسية "أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة في اليوم. وانفجرت 4 منها في منطقة شارع كازاشيا في مدينة إنرغودار وسقط إحداها في قناة مائية قرب محطة للطاقة النووية".
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روسيا
الدفاع الروسية: نظام كييف أطلق 59 قذيفة على إنرغوراد ومناطق قريبة من محطة زابوروجيه النووية
11:17 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 11:26 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن المدفعية الأوكرانية أطلقت 59 قذيفة خلال اليوم على مناطق سكنية في إنرغودار والأراضي المتاخمة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، مؤكدة أن الجيش الروسي دمر مصادر النيران المعادية.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، أن "مدفعية القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مرة أخرى مناطق سكنية في مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة الطاقة النووية (زابوروجيه)".
وتابعت الدفاع الروسية "أطلقت المدفعية الأوكرانية 59 قذيفة في اليوم. وانفجرت 4 منها في منطقة شارع كازاشيا في مدينة إنرغودار وسقط إحداها في قناة مائية قرب محطة للطاقة النووية".