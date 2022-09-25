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https://sputnikarabic.ae/20220925/تقرير-نحو-48-ألف-مستوطن-اقتحموا-الأقصى-خلال-الـ-12-شهر-الماضية-1068217646.html
تقرير: نحو 48 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الـ 12 شهر الماضية
تقرير: نحو 48 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الـ 12 شهر الماضية
كشف تقرير عبري عن تسجيل رقم قياسي لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، خلال الـ 12 شهرا الأخيرة. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:18+0000
2022-09-25T14:18+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد منظمات المعبد المتطرف أن 47988 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام العبري الأخير (من سبتمبر/أيلول 2021- سبتمبر الجاري).وأضافت أن العدد الجديد يشكل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بعدد مقتحمي المسجد خلال العام الذي سبقه.ويحتفل اليهود اليوم برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 332 مستوطنات اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.وقالت وكالة "شهاب" الفلسطينية إن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأغاني وتجولوا في باحات المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين الذين تصدوا لهم بصيحات التكبير".وكانت حركة "حماس" قد حذرت إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية الوشيكة.وقالت الحركة في بيان مساء أمس السبت: "نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية"، معتبرة أن اقتحام الأقصى هو "بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد".وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء اليوم الأحد.
https://sputnikarabic.ae/20220922/حماس-تحذر-إسرائيل-من-جر-المنطقة-لحرب-دينية-1068083723.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس

تقرير: نحو 48 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال الـ 12 شهر الماضية

14:18 GMT 25.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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كشف تقرير عبري عن تسجيل رقم قياسي لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد منظمات المعبد المتطرف أن 47988 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام العبري الأخير (من سبتمبر/أيلول 2021- سبتمبر الجاري).
وأضافت أن العدد الجديد يشكل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بعدد مقتحمي المسجد خلال العام الذي سبقه.
ويحتفل اليهود اليوم برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.
امرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
"حماس" تحذر إسرائيل من جر المنطقة لحرب دينية
22 سبتمبر, 10:12 GMT
وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 332 مستوطنات اقتحموا باحات المسجد الأقصى منذ الصباح، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وقالت وكالة "شهاب" الفلسطينية إن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية ورقصات وأغاني وتجولوا في باحات المسجد، في خطوة استفزازية لمشاعر المسلمين الذين تصدوا لهم بصيحات التكبير".
وكانت حركة "حماس" قد حذرت إسرائيل من المساس بالمسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية الوشيكة.
وقالت الحركة في بيان مساء أمس السبت: "نحذر الاحتلال من المساس بالمسجد الأقصى بذريعة الأعياد التوراتية"، معتبرة أن اقتحام الأقصى هو "بمثابة اعتداء على شعبنا المجاهد الذي لن يقبل على نفسه الهوان، ولمقدساته التدنيس والتهويد".
وتصاعدت الدعوات الفلسطينية لتكثيف "الرباط" في المسجد الأقصى للدفاع عنه من اقتحامات المستوطنين ومخططاتهم خلال موسم الأعياد اليهودية، والذي يبدأ مساء اليوم الأحد.
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