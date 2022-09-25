https://sputnikarabic.ae/20220925/خبير-سعودي-لـسبوتنيك-زيارة-شولتز-للمملكة-تتعلق-بمدى-استعدادها-لتلبية-حاجة-برلين-من-الطاقة-1068217946.html
خبير سعودي لـ"سبوتنيك": زيارة شولتز للمملكة تتعلق بمدى استعدادها لتلبية حاجة برلين من الطاقة
خبير سعودي لـ"سبوتنيك": زيارة شولتز للمملكة تتعلق بمدى استعدادها لتلبية حاجة برلين من الطاقة
قال الخبير الاستراتيجي السعودي، سليمان العقيلي، إن زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى المملكة العربية السعودية، تتعلق بمدى استعداد السعودية لتلبية... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:35+0000
2022-09-25T14:35+0000
2022-09-25T14:35+0000
السعودية
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح العقيلي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة شولتز، للمملكة، تتعلق بمدى استعداد السعودية لتلبية حاجات برلين من الطاقة، واستطلاع دور الرياض ووجهة نظرها في الأزمة التي تواجهها أوروبا في الوقت الراهن جراء الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية".وأوضح الخبير قائلا: "في واقع الأمر، العلاقات السعودية- الألمانية عانت من متاعب في السنوات الأخيرة، إذ جمدت برلين تصدير الأسلحة للرياض"، مؤكدا أنه "لذلك السبب رحبت المملكة برغبة ألمانيا في تصحيح علاقاتها معها".وشدد الخبير السعودي على أن أزمة الطاقة الأوروبية، التي تلوح في الأفق، تعقدت بسبب إجراءات المقاطعة الأوروبية للطاقة الروسية، وليست مرتبطة بسبب مباشر بالمواجهات بين طرفي الأزمة.ورجح العقيلي، أن "الرياض ترى علاج أزمة الطاقة، في التزام سياسات واقعية، لأن البنية التحتية الألمانية تتماشى مع الغاز الروسي وليس الغاز المسال أو النفط، خاصة مع وجود سياسات لبرلين متطرفة تجاه الطاقة الأحفورية".تجدر الإشارة إلى أن شولتز كان قد وصل الإمارات، اليوم الأحد، في ثاني محطات جولة خليجية بدأها أمس بزيارة السعودية، ويستكملها بزيارة قطر، في مسعى لعقد مجموعة شراكات في مجال الطاقة، بهدف مواجهة أزمة الغاز التي تعاني منها أوروبا في ظل وقف روسيا إمداداتها من الغاز إلى القارة العجوز.وكان المستشار الألماني، قد أعرب في وقت سابق، عن رفضه فكرة استخدام خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لتوفير الغاز إلى أوروبا، في ظل نقص إمدادات الغاز عبر خط "التيار الشمالي 1".ورفض شولتز خلال زيارته إلى شركة "سيمنز إنيرجي" الألمانية، فكرة استخدام خط "التيار الشمالي 2" لتوريد الغاز إلى أوروبا بدلا من خط "التيار الشمالي 1"، مشيرا إلى أن روسيا لديها طرق أخرى لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية.وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق سياسي بين الدول الأعضاء بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز خلال فصل الشتاء المقبل، مع السماح بوجود بعض الاستثناءات لعدم التقيد بهذا الاتفاق.وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إن الهدف من خفض الطلب، هو تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتوفير مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.ولقي هذا المقترح رفضا من جانب عدد من الدول، وعلى رأسها هنغاريا والنمسا، اللتان اعتبرتا القرار يضر بمصالح الدول الأوروبية أكثر من موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20220925/السعودية-تعلن-طرح-5-مشاريع-جديدة-لإنتاج-الكهرباء-باستخدام-الطاقة-المتجددة-1068204597.html
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السعودية, أخبار ألمانيا
خبير سعودي لـ"سبوتنيك": زيارة شولتز للمملكة تتعلق بمدى استعدادها لتلبية حاجة برلين من الطاقة
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قال الخبير الاستراتيجي السعودي، سليمان العقيلي، إن زيارة المستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى المملكة العربية السعودية، تتعلق بمدى استعداد السعودية لتلبية احتياجات برلين من الطاقة.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح العقيلي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "زيارة شولتز، للمملكة، تتعلق بمدى استعداد السعودية لتلبية حاجات برلين من الطاقة، واستطلاع دور الرياض ووجهة نظرها في الأزمة التي تواجهها أوروبا في الوقت الراهن جراء الأزمة الأوكرانية وانعكاساتها الاقتصادية والأمنية".
وأوضح الخبير قائلا: "في واقع الأمر، العلاقات السعودية- الألمانية عانت من متاعب في السنوات الأخيرة، إذ جمدت برلين تصدير الأسلحة للرياض"، مؤكدا أنه "لذلك السبب رحبت المملكة برغبة ألمانيا في تصحيح علاقاتها معها".
وشدد الخبير السعودي على أن أزمة الطاقة الأوروبية، التي تلوح في الأفق، تعقدت بسبب إجراءات المقاطعة الأوروبية للطاقة الروسية، وليست مرتبطة بسبب مباشر بالمواجهات بين طرفي الأزمة.
ورجح العقيلي، أن "الرياض ترى علاج أزمة الطاقة، في التزام سياسات واقعية، لأن البنية التحتية الألمانية تتماشى مع الغاز الروسي وليس الغاز المسال أو النفط، خاصة مع وجود سياسات لبرلين متطرفة تجاه الطاقة الأحفورية".
وتابع الخبير السعودي: "لا شك أن المستشار الألماني سيجد في الزيارة فرصة للبحث في الدور السعودي تجاه حل الأزمة في أوروبا، وكذلك الوضع في اليمن، ومواقف البلدين تجاه أجندة قمة العشرين المقبلة".
تجدر الإشارة إلى أن شولتز كان قد وصل الإمارات، اليوم الأحد، في ثاني محطات جولة خليجية بدأها أمس بزيارة السعودية، ويستكملها بزيارة قطر، في مسعى لعقد مجموعة شراكات في مجال الطاقة، بهدف مواجهة أزمة الغاز التي تعاني منها أوروبا في ظل وقف روسيا إمداداتها من الغاز إلى القارة العجوز.
وكان المستشار الألماني، قد أعرب في وقت سابق، عن رفضه فكرة استخدام خط أنابيب "التيار الشمالي 2" لتوفير الغاز إلى أوروبا، في ظل نقص إمدادات الغاز عبر خط "التيار الشمالي 1".
ورفض شولتز خلال زيارته إلى شركة "سيمنز إنيرجي" الألمانية، فكرة استخدام خط "التيار الشمالي 2" لتوريد الغاز إلى أوروبا بدلا من خط "التيار الشمالي 1"، مشيرا إلى أن روسيا لديها طرق أخرى لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية.
وتعاني الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الغاز، نتيجة غياب أعمال الصيانة للتوربينات المسؤولة عن ضخ الغاز في خط التيار الشمالي، حيث أكدت روسيا في أكثر من مناسبة، أن غياب أعمال الصيانة للخط يعود إلى العقوبات غير القانونية المفروضة على موسكو.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق، التوصل إلى اتفاق سياسي بين الدول الأعضاء بشأن خفض طوعي للطلب على الغاز خلال فصل الشتاء المقبل، مع السماح بوجود بعض الاستثناءات لعدم التقيد بهذا الاتفاق.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إن الهدف من خفض الطلب، هو تقليل الاعتماد على الغاز الروسي، وتوفير مخزون قبل فصل الشتاء من أجل الاستعداد للانقطاعات المحتملة لإمدادات الغاز الروسي.
ولقي هذا المقترح رفضا من جانب عدد من الدول، وعلى رأسها هنغاريا والنمسا، اللتان اعتبرتا القرار يضر بمصالح الدول الأوروبية أكثر من موسكو.