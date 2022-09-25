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https://sputnikarabic.ae/20220925/لابيد-سنفعل-كل-ما-هو-ضروري-لمنع-إيران-من-أن-تصبح-دولة-نووية-1068206386.html
لابيد: سنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية
لابيد: سنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية
قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T08:59+0000
2022-09-25T08:59+0000
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وأجرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم الأحد، حوارا مطولا مع لابيد، جدد من خلاله التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لدى بلاده القدرة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وذلك ردا على سؤال الصحيفة حول مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على ذلك الأمر.وأشار يائير لابيد إلى أن حكومته الحالية حالت دون إتمام الاتفاق النووي الإيراني، مقارنة بالحكومات الإسرائيلية السابقة، باعتبارها إحدى إنجازاته الشخصية.سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن قال إنه في حال تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي فسوف تستخدمه، لافتا إلى أن "التهديد العسكري الجدي"، هو الطريقة الوحيدة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.جاء هذا التصريح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، موضحا، أنه "إذا تمكن النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي فسيستخدمه".وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بطرح تهديد عسكري جدي"، مؤكدا أنه "يجب التوضيح لإيران إن تقدمت في برنامجها النووي فإن العالم سيرد عسكريا"، وأن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا، قائلا: "لدينا قدرات ولسنا خائفين من استخدامها. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر، ولن تحصل إيران على سلاح نووي".بالأمس، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إن طهران لا تسعى لصنع أسلحة نووية، كما شدد على أن "طهران جادة في التفاوض بشأن استعادة الاتفاق النووي".وعلّق: "بصفتي ممثلا للشعب الإيراني، أعلن صراحة أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وليس لها مكان في عقيدتنا"، مكررا التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون بما ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.
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إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن

لابيد: سنفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية

08:59 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARYرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من منصة الأمم المتحدة في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / TIMOTHY A. CLARY
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قال يائير لابيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن بلاده ستفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.
وأجرت صحيفة يسرائيل هايوم العبرية، اليوم الأحد، حوارا مطولا مع لابيد، جدد من خلاله التأكيد على أن الجيش الإسرائيلي سيفعل كل ما هو ضروري لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن لدى بلاده القدرة على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وذلك ردا على سؤال الصحيفة حول مدى قدرة الجيش الإسرائيلي على ذلك الأمر.
وأشار يائير لابيد إلى أن حكومته الحالية حالت دون إتمام الاتفاق النووي الإيراني، مقارنة بالحكومات الإسرائيلية السابقة، باعتبارها إحدى إنجازاته الشخصية.
سبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن قال إنه في حال تمكنت إيران من الحصول على سلاح نووي فسوف تستخدمه، لافتا إلى أن "التهديد العسكري الجدي"، هو الطريقة الوحيدة لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي.
جاء هذا التصريح في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس الماضي، موضحا، أنه "إذا تمكن النظام الإيراني من الحصول على سلاح نووي فسيستخدمه".
وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بطرح تهديد عسكري جدي"، مؤكدا أنه "يجب التوضيح لإيران إن تقدمت في برنامجها النووي فإن العالم سيرد عسكريا"، وأن إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لضمان عدم تطوير إيران سلاحا نوويا، قائلا: "لدينا قدرات ولسنا خائفين من استخدامها. سنفعل كل ما يتطلبه الأمر، ولن تحصل إيران على سلاح نووي".
بالأمس، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إن طهران لا تسعى لصنع أسلحة نووية، كما شدد على أن "طهران جادة في التفاوض بشأن استعادة الاتفاق النووي".
وعلّق: "بصفتي ممثلا للشعب الإيراني، أعلن صراحة أن إيران لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية، وليس لها مكان في عقيدتنا"، مكررا التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون بما ذلك المرشد الأعلى علي خامنئي.
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