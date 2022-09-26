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https://sputnikarabic.ae/20220926/ألمانيا-تستدعي-السفير-الإيراني-بسبب-الاحتجاجات-في-طهران-1068263318.html
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب الاحتجاجات في طهران
ألمانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب الاحتجاجات في طهران
قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفير الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات في طهران، إثر مقتل شابة إيرانية بعد اعتقالها. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:43+0000
2022-09-26T11:43+0000
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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "أستطيع أن أؤكد أننا استدعينا السفير الإيراني ... وستجرى المحادثة بعد ظهر اليوم"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-تستدعي-سفير-النرويج-بسبب-تعليقات-أحد-مسؤوليها-1068211038.html
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إيران, أخبار ألمانيا, العالم
إيران, أخبار ألمانيا, العالم

ألمانيا تستدعي السفير الإيراني بسبب الاحتجاجات في طهران

11:43 GMT 26.09.2022
© AFP 2022احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022
© AFP 2022
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قالت ألمانيا، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفير الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات في طهران، إثر مقتل شابة إيرانية بعد اعتقالها.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية: "أستطيع أن أؤكد أننا استدعينا السفير الإيراني ... وستجرى المحادثة بعد ظهر اليوم"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
العلم النرويجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
إيران تستدعي سفير النرويج بسبب تعليقات أحد مسؤوليها
أمس, 11:31 GMT
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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