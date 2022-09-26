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https://sputnikarabic.ae/20220926/استطلاع-غالبية-الديمقراطيين-لا-يؤيدون-ترشح-بايدن-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1068247092.html
استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة
استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة
أظهر استطلاع للرأي أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T08:34+0000
2022-09-26T08:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي بايدن مجددا.عند الإجابة على سؤال مماثل يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري في عام 2024، قال نحو 47% من الأشخاص ذوي الميول الجمهورية إنهم يؤيدون ترشح ترامب، بينما قال 46% أنهم يؤيدون ترشح شخص آخر غيره.وأجري الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة من 18 على 21 سبتمبر/ أيلول وشمل 1006 أشخاص، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.5 نقطة مئوية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/استطلاع-غالبية-الأمريكيين-يرون-أن-بايدن-وترامب-مسنان-للغاية-لمنصب-الرئيس-1068177886.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة

08:34 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / POOL
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أظهر استطلاع للرأي أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
موسكو- سبوتنيك. وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.
الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
استطلاع: غالبية الأمريكيين يرون أن بايدن وترامب "مسنان للغاية" لمنصب الرئيس
24 سبتمبر, 13:44 GMT
وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي بايدن مجددا.
عند الإجابة على سؤال مماثل يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري في عام 2024، قال نحو 47% من الأشخاص ذوي الميول الجمهورية إنهم يؤيدون ترشح ترامب، بينما قال 46% أنهم يؤيدون ترشح شخص آخر غيره.
وأجري الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة من 18 على 21 سبتمبر/ أيلول وشمل 1006 أشخاص، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.5 نقطة مئوية.
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