https://sputnikarabic.ae/20220926/استطلاع-غالبية-الديمقراطيين-لا-يؤيدون-ترشح-بايدن-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1068247092.html
استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة
استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة
أظهر استطلاع للرأي أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T08:34+0000
2022-09-26T08:34+0000
2022-09-26T08:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52073378dea6822c1ba53d4967f615c1.jpg
موسكو- سبوتنيك. وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي بايدن مجددا.عند الإجابة على سؤال مماثل يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري في عام 2024، قال نحو 47% من الأشخاص ذوي الميول الجمهورية إنهم يؤيدون ترشح ترامب، بينما قال 46% أنهم يؤيدون ترشح شخص آخر غيره.وأجري الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة من 18 على 21 سبتمبر/ أيلول وشمل 1006 أشخاص، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.5 نقطة مئوية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/استطلاع-غالبية-الأمريكيين-يرون-أن-بايدن-وترامب-مسنان-للغاية-لمنصب-الرئيس-1068177886.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8efc58a2ad747b3b45ccecebcb40e74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
استطلاع: غالبية الديمقراطيين لا يؤيدون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة
تابعنا عبر
أظهر استطلاع للرأي أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
موسكو- سبوتنيك. وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست وشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المائة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي
بايدن مجددا.
عند الإجابة على سؤال مماثل يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كمرشح للحزب الجمهوري في عام 2024، قال نحو 47% من الأشخاص ذوي الميول الجمهورية إنهم يؤيدون ترشح ترامب، بينما قال 46% أنهم يؤيدون ترشح شخص آخر غيره.
وأجري الاستطلاع عبر الهاتف خلال الفترة من 18 على 21 سبتمبر/ أيلول وشمل 1006 أشخاص، بهامش خطأ لا يتجاوز 3.5 نقطة مئوية.