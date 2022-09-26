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اشتية: خطاب عباس أمام الأمم المتحدة وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي
اشتية: خطاب عباس أمام الأمم المتحدة وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي
أشاد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:25+0000
2022-09-26T13:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء هذا خلال الكلمة التي أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن خطاب عباس يمثل الضمير الفلسطيني، ويلخص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني.وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة".واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالسكوت عن الحق الفلسطيني، والتخلي عن مسؤولياته تجاه الشعب الذي يخضع للاحتلال.يذكر أن عباس كان قد اتهم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بأن "لديها قوانين عنصرية وتؤسس نظام الفصل العنصري، وتفعل ذلك مع إفلات كامل من العقاب".
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

اشتية: خطاب عباس أمام الأمم المتحدة وضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي

13:25 GMT 26.09.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . POOL
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أشاد رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء هذا خلال الكلمة التي أدلى بها في مستهل جلسة الحكومة اليوم الاثنين في رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
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وقال اشتية إن خطاب عباس يمثل الضمير الفلسطيني، ويلخص المظلمة التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة".
واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي بالسكوت عن الحق الفلسطيني، والتخلي عن مسؤولياته تجاه الشعب الذي يخضع للاحتلال.
يذكر أن عباس كان قد اتهم في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بأن "لديها قوانين عنصرية وتؤسس نظام الفصل العنصري، وتفعل ذلك مع إفلات كامل من العقاب".
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