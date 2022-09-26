https://sputnikarabic.ae/20220926/الحلبوسي-لم-أتداول-قرار-الاستقالة-مع-أحد-والذهاب-إلى-انتخابات-مبكرة-سلاح-ذو-حدين-1068279218.html
الحلبوسي: لم أتداول قرار الاستقالة مع أحد والذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين
الحلبوسي: لم أتداول قرار الاستقالة مع أحد والذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين
أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن "قرار استقالته، الذي ينظر فيه البرلمان خلال جلسة الأربعاء المقبل، راوده كثيرا لكنه لم يتناقش فيه... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:33+0000
2022-09-26T15:33+0000
2022-09-26T15:33+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال الحلبوسي، خلال كلمة ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار في بغداد، إن" قرار استقالته لن يعرقل جلسة البرلمان المقبلة"، مشددا على ضرورة أن "تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف: "هذه العلاقة شابها الكثير من الأزمات وعلينا أن نُصفّر هذه الأزمات"، متابعا: "الذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين ويجب أن ينصب الجهد على تحقيق المصالحة".وأكد رئيس البرلمان العراقي، أنه يجب الاتفاق على قانون الانتخابات والحكومة التي تنظمها وآلية تحديد الكتلة الأكبر قبل إجراء الانتخابات"، موضحا أن "التحالف الثلاثي انتهى باستقالة الكتلة الصدرية".ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.وكان محمد الحلبوسي، أعلن في وقت سابق اليوم، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/محمد-الحلبوسي-يعلن-استقالته-والبرلمان-العراقي-يحدد-موعدا-للتصويت-على-القرار-1068270705.html
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أخبار العراق اليوم
الحلبوسي: لم أتداول قرار الاستقالة مع أحد والذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين
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أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، أن "قرار استقالته، الذي ينظر فيه البرلمان خلال جلسة الأربعاء المقبل، راوده كثيرا لكنه لم يتناقش فيه مع أحد".
وقال الحلبوسي، خلال كلمة ضمن فعاليات ملتقى الرافدين للحوار في بغداد، إن" قرار استقالته لن يعرقل جلسة البرلمان المقبلة"، مشددا على ضرورة أن "تكون العلاقة طبيعية بين القوى السياسية"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأضاف: "هذه العلاقة شابها الكثير من الأزمات وعلينا أن نُصفّر هذه الأزمات"، متابعا: "الذهاب إلى انتخابات مبكرة سلاح ذو حدين ويجب أن ينصب الجهد على تحقيق المصالحة".
وأكد رئيس البرلمان العراقي، أنه يجب الاتفاق على قانون الانتخابات والحكومة التي تنظمها وآلية تحديد الكتلة الأكبر قبل إجراء الانتخابات"، موضحا أن "التحالف الثلاثي انتهى باستقالة الكتلة الصدرية".
ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة يوم الأربعاء المقبل، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي
، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
وذكرت وثيقة صادرة عن البرلمان العراقي، أن الجلسة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل سيتم خلالها التصويت على استقالة محمد الحلبوسي.
وكان محمد الحلبوسي
، أعلن في وقت سابق اليوم، استقالته من رئاسة مجلس النواب العراقي، مطالبا بالتصويت على تعيين رئيس جديد للبرلمان في الـ 28 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.