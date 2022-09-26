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https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئاسة-الفلسطينية-تحذر-إسرائيل-من-انفجار-الأوضاع-على-خلفية-استمرار-اقتحامات-المسجد-الأقصى-1068273821.html
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من انفجار الأوضاع على خلفية استمرار اقتحامات المسجد الأقصى
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من انفجار الأوضاع على خلفية استمرار اقتحامات المسجد الأقصى
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:51+0000
2022-09-26T13:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "اقتحام المسجد الأقصى يأتي في اطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته"، محذرا من أن "استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف أبو ردينة أن "قيام عدد من المستوطنين بالنفخ بالبوق عند بوابات المسجد الأقصى تحت بصر وسمع شرطة الاحتلال تصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع جديد".ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة الرباط في المسجد الأقصى لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين أو شرطة الاحتلال"، محملا "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته".وفي وقت سابق من صباح الأحد، اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 332 مستوطنات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.وكشف تقرير عبري عن تسجيل رقم قياسي لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد منظمات المعبد المتطرف أن 47988 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام العبري الأخير (من سبتمبر/أيلول 2021- سبتمبر الجاري).وأضافت أن العدد الجديد يشكل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بعدد مقتحمي المسجد خلال العام الذي سبقه.ويحتفل اليهود اليوم برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.
https://sputnikarabic.ae/20220925/حماس-تدعو-الفلسطينيين-لمواجهة-أخطر-عدوان-على-الأقصى-منذ-احتلاله-1068223416.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من انفجار الأوضاع على خلفية استمرار اقتحامات المسجد الأقصى

13:51 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022
مسيرة الأعلام الإسرائيلية تجوب القدس الشرقية 29 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، "اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المرابطين فيه واعتقال عدد منهم".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "اقتحام المسجد الأقصى يأتي في اطار التصعيد الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضه ومقدسـاته"، محذرا من أن "استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى انفجار الأوضاع ومزيد من التوتر والعنف"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
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أمس, 16:14 GMT
وأضاف أبو ردينة أن "قيام عدد من المستوطنين بالنفخ بالبوق عند بوابات المسجد الأقصى تحت بصر وسمع شرطة الاحتلال تصعيد خطير في مسلسل الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى، ومحاولة فرض أمر واقع جديد".
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة الرباط في المسجد الأقصى لمواجهة أي اعتداء من قبل المستوطنين أو شرطة الاحتلال"، محملا "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته".
وفي وقت سابق من صباح الأحد، اقتحم مئات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 332 مستوطنات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.
وكشف تقرير عبري عن تسجيل رقم قياسي لاقتحام المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، خلال الـ 12 شهرا الأخيرة.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ما تسمى "إدارة جبل الهيكل" التابعة لاتحاد منظمات المعبد المتطرف أن 47988 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال العام العبري الأخير (من سبتمبر/أيلول 2021- سبتمبر الجاري).
وأضافت أن العدد الجديد يشكل ارتفاعا بنسبة 65% مقارنة بعدد مقتحمي المسجد خلال العام الذي سبقه.
ويحتفل اليهود اليوم برأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشناه) الجديدة، والذي يمثل بداية الأعياد اليهودية التي تستمر حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ودعت جماعات الهيكل المتطرفة المستوطنين إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال فترة الأعياد.
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