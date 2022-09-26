https://sputnikarabic.ae/20220926/زابوروجيه-نسبة-المشاركة-في-الاستفتاء-بعد-4-أيام-بلغت-أكثر-من-66-1068290638.html
زابوروجيه: نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد 4 أيام بلغت أكثر من 66%
زابوروجيه: نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد 4 أيام بلغت أكثر من 66%
أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T18:23+0000
2022-09-26T18:23+0000
2022-09-26T18:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".وفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.ووصلت نسبة الإقبال على الاستفتاء في بولوجي وبولوجوفسكي 62.41%، وفي منطقة تشيرنيهيف 62.44%، وإنرغودار 67.18%.وأشارت اللجنة الانتخابية إلى أن عدد المصوتين قد بلغ 36558 في مراكز اقتراع خارجية خلال أربعة أيام على بدء الاستفتاء.بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20220926/باحث-صيني-تصرفات-كييف-دفعت-روسيا-إلى-الموافقة-على-إجراء-استفتاءات-1068274775.html
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زابوروجيه: نسبة المشاركة في الاستفتاء بعد 4 أيام بلغت أكثر من 66%
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أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه غالينا كاتيوشينكو، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بمقاطعة زابوروجيه بعد 4 أيام من الاستفتاء بلغت 66.43%.
وقالت كاتيوشينكو في مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء عمليات الاستفتاء: "وفقا للبيانات المعممة من مراكز الاقتراع، فإن نسبة المشاركة كانت 66.43%، مع الأخذ بعين الاعتبار التصويت في الخارج".
وفقا للجنة الانتخابات في مقاطعة زابوروجيه، بلغت نسبة الإقبال 64.1% في مدينة بيرديانسك، و64.82% في منطقة بيرديانسك، و4.28% في مدينة فاسيليفكا ومنطقة فاسيليفسكي، و66.39% في ميليتوبول، و67.21 % في منطقة ميليتوبول.
ووصلت نسبة الإقبال على الاستفتاء في بولوجي وبولوجوفسكي 62.41%، وفي منطقة تشيرنيهيف 62.44%، وإنرغودار 67.18%.
وأشارت اللجنة الانتخابية إلى أن عدد المصوتين قد بلغ 36558 في مراكز اقتراع خارجية خلال أربعة أيام على بدء الاستفتاء.
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا
في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.