https://sputnikarabic.ae/20220926/اليوم-الرابع-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة-1068238285.html
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T05:34+0000
2022-09-26T05:34+0000
2022-09-26T05:34+0000
العالم
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
العالم, новый онлайн для белой редактуры
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
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يتبع
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.