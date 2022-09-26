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https://sputnikarabic.ae/20220926/اليوم-الرابع-من-عملية-الاستفتاء-للانضمام-إلى-روسيا-في-المناطق-المحررة-1068238285.html
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T05:34+0000
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
العالم, новый онлайн для белой редактуры
رجل يصوت في استفتاء على انضمام جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية إلى روسيا في مركز اقتراع في سفارة دونيتسك الشعبية في موسكو، روسيا 23 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي

اليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة

05:34 GMT 26.09.2022
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يتبع
بدأت، صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، عملية الاستفتاء حول مسألة الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، حيث سيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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05:30 GMT 26.09.2022
امرأة تدلي بصوتها في منزلها في دونيتسك في استفتاء على دخول جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا الاتحادية، 23 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
بلينكن: العالم لن يعترف بنتائج الاستفتاء في دونباس وخيرسون وزابوروجيه
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