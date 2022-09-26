https://sputnikarabic.ae/20220926/مبعوث-الاتحاد-الأوروبي-يلتقي-مجموعة-التوافق-الوطني-في-السودان-1068263971.html
مبعوث الاتحاد الأوروبي يلتقي مجموعة التوافق الوطني في السودان
مبعوث الاتحاد الأوروبي يلتقي مجموعة التوافق الوطني في السودان
اجتمع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، اليوم الاثنين، بقيادات حركة الحرية والتغيير السودانية ومجموعة التوافق الوطني، في قاعة الصداقة بالخرطوم. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:03+0000
2022-09-26T12:03+0000
2022-09-26T12:03+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وعقب اللقاء قال القائد مني أركو مناوي عضو مجموعة التوافق الوطني وحاكم إقليم دارفور في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول الوضع السياسي الراهن في البلاد وكيفية الوصول إلى حكومة مدنية توافق عليه جميع الأطراف السودانية، حسبما نقلت وكالة "سونا".وخلال اللقاء، طرح ممثلو التوافق الوطني رؤيتهم التي لم تتغير منذ تأسيس المجموعة، والتي قال مناوي إنها تدعو لتوحيد كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية وصولا إلى ميثاق سياسي ووثيقة للإعلان الدستوري وحكومة متوافق عليها من الجميع.ولفت مناوي إلى أن المبادرات المطروحة بذل فيها الشعب السوداني جهودا كبيرة "يجب ألا تهمل"، مؤكدا ضرورة الأخذ بها باعتبارها تمثل "رؤية أغلب أهل السودان" عدا حركة الحرية والتغيير المجلس المركزي.قبل أيام، أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، التزامه بالانتقال السلمي من أجل الوصول لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الخرطوم-الاتحاد-الأفريقي-مستعد-لاستئناف-المشاركة-بالعملية-السياسية-في-السودان-1068186927.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار السودان اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
مبعوث الاتحاد الأوروبي يلتقي مجموعة التوافق الوطني في السودان
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اجتمع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، اليوم الاثنين، بقيادات حركة الحرية والتغيير السودانية ومجموعة التوافق الوطني، في قاعة الصداقة بالخرطوم.
وعقب اللقاء قال القائد مني أركو مناوي عضو مجموعة التوافق الوطني وحاكم إقليم دارفور في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول الوضع السياسي الراهن في البلاد وكيفية الوصول إلى حكومة مدنية توافق عليه جميع الأطراف السودانية، حسبما نقلت وكالة
"سونا".
وخلال اللقاء، طرح ممثلو التوافق الوطني رؤيتهم التي لم تتغير منذ تأسيس المجموعة، والتي قال مناوي إنها تدعو لتوحيد كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية وصولا إلى ميثاق سياسي ووثيقة للإعلان الدستوري وحكومة متوافق
عليها من الجميع.
ولفت مناوي إلى أن المبادرات المطروحة بذل فيها الشعب السوداني جهودا كبيرة "يجب ألا تهمل"، مؤكدا ضرورة الأخذ بها باعتبارها تمثل "رؤية أغلب أهل السودان" عدا حركة الحرية والتغيير المجلس المركزي.
قبل أيام، أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، التزامه بالانتقال السلمي
من أجل الوصول لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.