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مبعوث الاتحاد الأوروبي يلتقي مجموعة التوافق الوطني في السودان
مبعوث الاتحاد الأوروبي يلتقي مجموعة التوافق الوطني في السودان
اجتمع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، اليوم الاثنين، بقيادات حركة الحرية والتغيير السودانية ومجموعة التوافق الوطني، في قاعة الصداقة بالخرطوم. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:03+0000
2022-09-26T12:03+0000
أخبار السودان اليوم
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وعقب اللقاء قال القائد مني أركو مناوي عضو مجموعة التوافق الوطني وحاكم إقليم دارفور في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول الوضع السياسي الراهن في البلاد وكيفية الوصول إلى حكومة مدنية توافق عليه جميع الأطراف السودانية، حسبما نقلت وكالة "سونا".وخلال اللقاء، طرح ممثلو التوافق الوطني رؤيتهم التي لم تتغير منذ تأسيس المجموعة، والتي قال مناوي إنها تدعو لتوحيد كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية وصولا إلى ميثاق سياسي ووثيقة للإعلان الدستوري وحكومة متوافق عليها من الجميع.ولفت مناوي إلى أن المبادرات المطروحة بذل فيها الشعب السوداني جهودا كبيرة "يجب ألا تهمل"، مؤكدا ضرورة الأخذ بها باعتبارها تمثل "رؤية أغلب أهل السودان" عدا حركة الحرية والتغيير المجلس المركزي.قبل أيام، أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، التزامه بالانتقال السلمي من أجل الوصول لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
https://sputnikarabic.ae/20220924/الخرطوم-الاتحاد-الأفريقي-مستعد-لاستئناف-المشاركة-بالعملية-السياسية-في-السودان-1068186927.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار السودان اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

مبعوث الاتحاد الأوروبي يلتقي مجموعة التوافق الوطني في السودان

12:03 GMT 26.09.2022
© MOHAMED NURELDIN ABDALLAHالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية
المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير يوقعان على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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اجتمع مبعوث الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، اليوم الاثنين، بقيادات حركة الحرية والتغيير السودانية ومجموعة التوافق الوطني، في قاعة الصداقة بالخرطوم.
وعقب اللقاء قال القائد مني أركو مناوي عضو مجموعة التوافق الوطني وحاكم إقليم دارفور في تصريحات صحفية، إن الاجتماع تناول الوضع السياسي الراهن في البلاد وكيفية الوصول إلى حكومة مدنية توافق عليه جميع الأطراف السودانية، حسبما نقلت وكالة "سونا".
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
الخرطوم: الاتحاد الأفريقي مستعد لاستئناف المشاركة بالعملية السياسية في السودان
24 سبتمبر, 16:41 GMT
وخلال اللقاء، طرح ممثلو التوافق الوطني رؤيتهم التي لم تتغير منذ تأسيس المجموعة، والتي قال مناوي إنها تدعو لتوحيد كل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية وصولا إلى ميثاق سياسي ووثيقة للإعلان الدستوري وحكومة متوافق عليها من الجميع.
ولفت مناوي إلى أن المبادرات المطروحة بذل فيها الشعب السوداني جهودا كبيرة "يجب ألا تهمل"، مؤكدا ضرورة الأخذ بها باعتبارها تمثل "رؤية أغلب أهل السودان" عدا حركة الحرية والتغيير المجلس المركزي.
قبل أيام، أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، التزامه بالانتقال السلمي من أجل الوصول لتحول ديمقراطي عبر انتخابات عادلة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
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