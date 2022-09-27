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https://sputnikarabic.ae/20220927/مسح-نحو-نصف-الأمريكيين-يعارضون-إرسال-مساعدات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-1068335501.html
مسح: نحو نصف الأمريكيين يعارضون إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
مسح: نحو نصف الأمريكيين يعارضون إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا
يعارض ما يقرب من نصف الأمريكيين إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا إذا لم تشارك الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، حسبما كشف استطلاع جديد أجراه... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T21:32+0000
2022-09-27T21:32+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن- سبوتنيك. أظهر الاستطلاع، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من نصف المستطلعين (47%) قالوا إنهم يؤيدون استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا فقط إذا شاركت واشنطن في الدبلوماسية الجارية. أعرب نحو 40% عن دعمهم لتزويد كييف بالسلاح بغض النظر عن عملية التفاوض.ما يقرب من 58% يقولون إنهم سيعارضون تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بالمستويات الحالية إذا كانت بلادهم تعاني من ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكلفة السلع.كما كشف الاستطلاع أن 57% من الناخبين المحتملين يؤيدون استمرار الولايات المتحدة في مفاوضات دبلوماسية في أسرع وقت ممكن لإنهاء الأزمة، فيما يعارض 32% فقط مثل هذه الجهود.وقالت نائبة الرئيس التنفيذى لمعهد كوينسي تريتا بارسي في بيان: "الأمريكيون يدركون ما لا يفعله الكثيرون في واشنطن، حيث من المرجح أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا على طاولة المفاوضات أكثر من ساحة المعركة".وتابعت المسؤولة في المؤسسة البحثية: "هناك شكوك متصاعدة في نهج واشنطن تجاه هذه الأزمة، والتي كانت شديدة في الكلام القاسي والمساعدة العسكرية، وخفيفة في الاستراتيجية الدبلوماسية والمشاركة".
https://sputnikarabic.ae/20220922/كييف-تعلن-أن-شركات-الدفاع-الأمريكية-تختبر-أسلحة-في-أوكرانيا-1068072446.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مسح: نحو نصف الأمريكيين يعارضون إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا

21:32 GMT 27.09.2022
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معدات عسكرية أوكرانية محروقة في مصنع المعادن باسم لينين المحرر في ماريوبول، أوكرانيا 18 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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يعارض ما يقرب من نصف الأمريكيين إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا إذا لم تشارك الولايات المتحدة في الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، حسبما كشف استطلاع جديد أجراه معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول.
واشنطن- سبوتنيك. أظهر الاستطلاع، اليوم الثلاثاء، أن ما يقرب من نصف المستطلعين (47%) قالوا إنهم يؤيدون استمرار المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا فقط إذا شاركت واشنطن في الدبلوماسية الجارية. أعرب نحو 40% عن دعمهم لتزويد كييف بالسلاح بغض النظر عن عملية التفاوض.
ما يقرب من 58% يقولون إنهم سيعارضون تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بالمستويات الحالية إذا كانت بلادهم تعاني من ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكلفة السلع.
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كما كشف الاستطلاع أن 57% من الناخبين المحتملين يؤيدون استمرار الولايات المتحدة في مفاوضات دبلوماسية في أسرع وقت ممكن لإنهاء الأزمة، فيما يعارض 32% فقط مثل هذه الجهود.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذى لمعهد كوينسي تريتا بارسي في بيان: "الأمريكيون يدركون ما لا يفعله الكثيرون في واشنطن، حيث من المرجح أن تنتهي الأزمة في أوكرانيا على طاولة المفاوضات أكثر من ساحة المعركة".
وتابعت المسؤولة في المؤسسة البحثية: "هناك شكوك متصاعدة في نهج واشنطن تجاه هذه الأزمة، والتي كانت شديدة في الكلام القاسي والمساعدة العسكرية، وخفيفة في الاستراتيجية الدبلوماسية والمشاركة".
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