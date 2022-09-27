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وزير الخارجية العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن موعد تشكيل الحكومة العراقية
وزير الخارجية العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن موعد تشكيل الحكومة العراقية
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه من المقرر التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:18+0000
2022-09-27T15:18+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وأضاف حسين: "من المحتمل أن تكون هناك جلسة برلمانية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة وبعد ذلك في غضون شهر تقريبا، آمل أن تكون لدينا حكومة جديدة".وفي أغسطس/ آب، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القضاء في البلاد إلى حل البرلمان، كما دعا رئيس البلاد إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي.ومع ذلك، رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق والمحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل البرلمان، قائلة إنها لا تملك الصلاحية لفعل ذلك.واندلعت احتجاجات جديدة في بغداد ومحافظات أخرى في 29 أغسطس، بعد أن أعلن الصدر اعتزاله السياسة وإغلاق مكاتب حزبه بسبب عدم القدرة على حل الخلافات مع الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/الإطار-التنسيقي-يجدد-استعداده-للذهاب-إلى-انتخابات-مبكرة-بعد-استكمال-مقدماتها-وتشكيل-حكومة-مكتملة-1068292803.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

وزير الخارجية العراقي يكشف لـ"سبوتنيك" عن موعد تشكيل الحكومة العراقية

15:18 GMT 27.09.2022
© AP Photo / Johanna Geronوزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Johanna Geron
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قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه من المقرر التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في غضون شهر.
وأضاف حسين: "من المحتمل أن تكون هناك جلسة برلمانية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة وبعد ذلك في غضون شهر تقريبا، آمل أن تكون لدينا حكومة جديدة".
معظم الأحزاب السياسية في البلاد تشارك حاليا في المفاوضات، وتستعد لاستكمال المناقشات حول تشكيل حكومة جديدة للبلاد.
وفي أغسطس/ آب، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القضاء في البلاد إلى حل البرلمان، كما دعا رئيس البلاد إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي.
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
الإطار التنسيقي يجدد استعداده للذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد استكمال مقدماتها وتشكيل حكومة مكتملة
أمس, 19:28 GMT
ومع ذلك، رفض مجلس القضاء الأعلى في العراق والمحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل البرلمان، قائلة إنها لا تملك الصلاحية لفعل ذلك.
واندلعت احتجاجات جديدة في بغداد ومحافظات أخرى في 29 أغسطس، بعد أن أعلن الصدر اعتزاله السياسة وإغلاق مكاتب حزبه بسبب عدم القدرة على حل الخلافات مع الحكومة.
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