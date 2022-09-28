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https://sputnikarabic.ae/20220928/الآلاف-يتظاهرون-في-التشيك-احتجاجا-على-تعامل-الحكومة-مع-أزمة-الطاقة-ودعمها-لأوكرانيا-1068368195.html
الآلاف يتظاهرون في التشيك احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة ودعمها لأوكرانيا
الآلاف يتظاهرون في التشيك احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة ودعمها لأوكرانيا
احتشد آلاف المتظاهرين مرة أخرى في العاصمة التشيكية، اليوم الأربعاء، لإدانة تعامل الحكومة التشيكية مع أزمة الطاقة ودعمها لأوكرانيا. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:31+0000
2022-09-28T16:31+0000
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وطالب المتظاهرون، وهم يلوحون بالأعلام الوطنية التشيكية، باستقالة الحكومة الائتلافية الحالية الموالية للغرب بقيادة رئيس الوزراء المحافظ بيتر فيالا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وهتف المتظاهرون خلال المظاهرة "جمهورية التشيك أولا"، في إشارة إلى البرنامج القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي سماه "أمريكا أولاً"، بهتافات مناوئة للحكومة.وانتقدوا الحكومة في عدد من القضايا، بما في ذلك دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ورفضوا مساعدة الحكومة للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة باعتبارها غير كافية.يعارض المتظاهرون عضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وبعض المنظمات الدولية الأخرى، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بحسب الوكالة ذاتها.وفي الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري شهدت براغ تظاهرة حاشدة ضمت نحو 70 ألف شخص ووحدت أقصى اليمين مع أقصى اليسار في ساحة فاتسلاف وسط العاصمة التشيكية.واندلعت الاحتجاجات في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار الطاقة نتيجة العقوبات على روسيا بعد العملية الروسية في أوكرانيا.ويطالب المتظاهرون الحكومة بـالحفاظ على الحياد الذي يسمح باستيراد الغاز والنفط من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220903/طالبت-بالحياد-العسكري-تظاهرات-حاشدة-في-براغ-ضد-الحكومة-والناتو-فيديو-1067235357.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

الآلاف يتظاهرون في التشيك احتجاجا على تعامل الحكومة مع أزمة الطاقة ودعمها لأوكرانيا

16:31 GMT 28.09.2022
© AP Photo / Petr David Josekالحر في أوروبا - براغ، التشيك 25 يونيو/ حزيران 2019
الحر في أوروبا - براغ، التشيك 25 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Petr David Josek
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احتشد آلاف المتظاهرين مرة أخرى في العاصمة التشيكية، اليوم الأربعاء، لإدانة تعامل الحكومة التشيكية مع أزمة الطاقة ودعمها لأوكرانيا.
وطالب المتظاهرون، وهم يلوحون بالأعلام الوطنية التشيكية، باستقالة الحكومة الائتلافية الحالية الموالية للغرب بقيادة رئيس الوزراء المحافظ بيتر فيالا، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
وهتف المتظاهرون خلال المظاهرة "جمهورية التشيك أولا"، في إشارة إلى البرنامج القومي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي سماه "أمريكا أولاً"، بهتافات مناوئة للحكومة.
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وانتقدوا الحكومة في عدد من القضايا، بما في ذلك دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ورفضوا مساعدة الحكومة للأسر والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة باعتبارها غير كافية.
يعارض المتظاهرون عضوية التشيك في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وبعض المنظمات الدولية الأخرى، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، بحسب الوكالة ذاتها.
وفي الثالث من سبتمبر/ أيلول الجاري شهدت براغ تظاهرة حاشدة ضمت نحو 70 ألف شخص ووحدت أقصى اليمين مع أقصى اليسار في ساحة فاتسلاف وسط العاصمة التشيكية.
واندلعت الاحتجاجات في أعقاب الزيادة الحادة في أسعار الطاقة نتيجة العقوبات على روسيا بعد العملية الروسية في أوكرانيا.
ويطالب المتظاهرون الحكومة بـالحفاظ على الحياد الذي يسمح باستيراد الغاز والنفط من روسيا.
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