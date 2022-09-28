https://sputnikarabic.ae/20220928/التيار-الصدري-يعلن-رفضه-استخدام-العنف-المتمثل-في-قصف-المنطقة-الخضراء-في-بغداد-1068359999.html
التيار الصدري يعلن رفضه استخدام العنف المتمثل في قصف المنطقة الخضراء في بغداد
التيار الصدري يعلن رفضه استخدام العنف المتمثل في قصف المنطقة الخضراء في بغداد
أعلن القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير زعيم التيار"، الرفض القاطع لاستعمال العنف والمتمثل في قصف المنطقة الخضراء في بغداد اليوم... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T13:47+0000
2022-09-28T13:47+0000
2022-09-28T13:47+0000
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بغداد - سبوتنيك. ونشر العراقي بيانًا جاء فيه: "نرفض رفضًا قاطعًا استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مخولة وذلك بقصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب".أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة برلمانية.وكشف المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك": عن "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إصابة 7 من عناصر الأمن إثر استهداف المنطقة الخضراء.وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.
https://sputnikarabic.ae/20220928/سقوط-3-صواريخ-داخل-المنطقة-الخضراء-بالعاصمة-العراقية-بغداد--1068356156.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
التيار الصدري يعلن رفضه استخدام العنف المتمثل في قصف المنطقة الخضراء في بغداد
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أعلن القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الملقب بـ"وزير زعيم التيار"، الرفض القاطع لاستعمال العنف والمتمثل في قصف المنطقة الخضراء في بغداد اليوم الأربعاء.
بغداد - سبوتنيك. ونشر العراقي بيانًا جاء فيه: "نرفض رفضًا قاطعًا استعمال العنف والسلاح الذي قامت به جهات مخولة وذلك بقصف المنطقة الخضراء تريد من خلاله إيقاع الفتنة في عراقنا الحبيب".
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بسقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء
في العاصمة بغداد، في وقت يحتشد متظاهرون في ساحة التحرير القريبة احتجاجا على عقد جلسة برلمانية.
وكشف المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك": عن "سقوط 3 صواريخ داخل المنطقة الخضراء دون خسائر"، مضيفا أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في المنطقة الخضراء، التي تضم بين أسوارها مقر مجلس النواب العراقي.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إصابة 7 من عناصر الأمن إثر استهداف المنطقة الخضراء.
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت
، مساء الثلاثاء، بوجود انتشار أمني كثيف في كافة أنحاء العاصمة العراقية بغداد مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
ويعقد مجلس النواب العراقي، جلسة اليوم الأربعاء، للتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي
، وانتخاب نائب لرئيس المجلس.