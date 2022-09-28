https://sputnikarabic.ae/20220928/السويد-لا-تستبعد-أن-يكون-إعطاب-نورد-ستريم-بفعل-تدخل-أجنبي-1068368074.html
السويد لا تستبعد أن يكون إعطاب "نورد ستريم" بفعل "تدخل أجنبي"
السويد لا تستبعد أن يكون إعطاب "نورد ستريم" بفعل "تدخل أجنبي"
بدأ جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في حادثة تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T16:29+0000
2022-09-28T16:29+0000
2022-09-28T16:29+0000
السويد
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ووصف ممثلو جهاز الأمن في المملكة الحادث الذي وقع خلاله خفض الضغط، بأنه تخريب جسيم، وبالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد السويد أن يكون الحادث نتيجة التدخل الأجنبي، حسبما ذكره موقع "لينتا" اليوم الأربعاء.وقال البيان إن "جهاز الأمن السويدي يحقق في الأمر لأنه قد يكون جريمة خطيرة تؤثر على مصالح السويد إلى حد ما على الأقل، ولا يمكن استبعاد أن تكون القوات الأجنبية وراء القضية".وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتزم عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستفزازات، التي يتعرض لها خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي 2".وقالت زاخاروفا في بيان نشرته عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الأربعاء في 28 سبتمبر/أيلول: "تعتزم روسيا عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستفزازات، التي يتعرض لها خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي2".
https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-ألمانيا-تعتقد-أن-نورد-ستريم-سيكون-غير-صالح-للاستخدام-إلى-الأبد-1068354296.html
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السويد
السويد لا تستبعد أن يكون إعطاب "نورد ستريم" بفعل "تدخل أجنبي"
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بدأ جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في حادثة تسرب الغاز من خطوط أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2.
ووصف ممثلو جهاز الأمن في المملكة الحادث الذي وقع خلاله خفض الضغط، بأنه تخريب جسيم، وبالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد السويد أن يكون الحادث نتيجة التدخل الأجنبي، حسبما ذكره موقع "لينتا" اليوم الأربعاء.
وقال البيان إن "جهاز الأمن السويدي يحقق في الأمر لأنه قد يكون جريمة خطيرة تؤثر على مصالح السويد إلى حد ما على الأقل، ولا يمكن استبعاد أن تكون القوات الأجنبية وراء القضية".
وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتزم عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستفزازات، التي يتعرض لها خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي1" و"التيار الشمالي 2".
وقالت زاخاروفا
في بيان نشرته عبر حسابها على "تليغرام" اليوم الأربعاء في 28 سبتمبر/أيلول: "تعتزم روسيا عقد جلسة رسمية في مجلس الأمن الدولي على خلفية الاستفزازات، التي يتعرض لها خطا أنابيب الغاز "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي2".