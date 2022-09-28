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https://sputnikarabic.ae/20220928/المفوضية-الأوروبية-تقدم-حزمة-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-بعد-الاستفتاءات-1068362918.html
المفوضية الأوروبية تقدم حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد الاستفتاءات
المفوضية الأوروبية تقدم حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد الاستفتاءات
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أعدت مقترحات لفرض عقوبات على روسيا إثر الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين... 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:00+0000
2022-09-28T15:02+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقالت فون دير لاين للصحفيين اليوم الأربعاء: "اليوم نقدم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا."ووفقا لها، بسبب العقوبات الجديدة على الواردات، ستخسر روسيا 7 مليارات يورو من العائدات.وإذا وافق الممثلون الدائمون على العقوبات، فستتم الموافقة على الحزمة الجديدة رسميًا على المستوى الوزاري، وبعد ذلك سيتم نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حيث تدخل حيز التنفيذ.ولا يمكن تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي إلا بقرار إجماعي، ويمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تعطله في مرحلة التصويت.وقرر سكان المناطق المحررة يوم أمس الثلاثاء في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تقدم حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بعد الاستفتاءات

15:00 GMT 28.09.2022 (تم التحديث: 15:02 GMT 28.09.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية أعدت مقترحات لفرض عقوبات على روسيا إثر الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، وكذلك الوضع في أوكرانيا.
وقالت فون دير لاين للصحفيين اليوم الأربعاء: "اليوم نقدم حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا."
ووفقا لها، بسبب العقوبات الجديدة على الواردات، ستخسر روسيا 7 مليارات يورو من العائدات.

وستتم مناقشة مقترحات المفوضية الأوروبية بشأن العقوبات الجديدة على مستوى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي.

علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
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وإذا وافق الممثلون الدائمون على العقوبات، فستتم الموافقة على الحزمة الجديدة رسميًا على المستوى الوزاري، وبعد ذلك سيتم نشر العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي حيث تدخل حيز التنفيذ.
ولا يمكن تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي إلا بقرار إجماعي، ويمكن لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن تعطله في مرحلة التصويت.
وقرر سكان المناطق المحررة يوم أمس الثلاثاء في27 أيلول/ سبتمبر العودة لوطنهم الأم روسيا في استفتاء شعبي حضره مراقبون دوليون.
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