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https://sputnikarabic.ae/20220928/كيف-يتم-حماية-السفن-من-الصواريخ-الهجومية-1068365926.html
كيف تتم حماية السفن من الصواريخ الهجومية؟
كيف تتم حماية السفن من الصواريخ الهجومية؟
تعتمد الحروب البحرية على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية لكن الأسلحة وحدها لا توفر الحماية الكاملة للوحدات البحرية. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T15:41+0000
2022-09-28T15:41+0000
رصد عسكري
روسيا
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والسبب في ذلك هو تطور الأسلحة الهجومية، التي تجعل الفترة الزمنية بين رصد الهدف المعادي واستعداد الوحدة البحرية للتصدي له قصيرة جدا.ولهذا السبب بدأت الجيوش الكبرى في تطوير تقنيات الحرب الإلكترونية التي تكون مهمتها الأساسية هي إبقاء الوحدات البحرية التابعة لها بعيدا عن رادارات العدو ووسائل رصده، أو تضليل صواريخه الهجومية قبل وصولها.تعد أنظمة التشويش "بي كيه - 10" إحدى وسائل الحرب الإلكترونية التي تطورها روسيا لحماية الوحدات البحرية خلال المهام العسكرية، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتقوم أنظمة التشويش "بي كيه - 10" بتوفير نظام تشويش قصير المدى مكون من عدة طبقات حول الوحدات البحرية لحمايتها من الأسلحة الموجهة التي تعتمد على نظام توجيه راداري أو توجيه بالكاميرات.فعندما يتم استخدام هذه الأنظمة فإنها تقوم بتضليل الصواريخ الهجومية بإخراجها من مسارها نحو الهدف بعيدا عن السفينة المستهدفة.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

كيف تتم حماية السفن من الصواريخ الهجومية؟

15:41 GMT 28.09.2022
© Sputnik . Ildus Giljazutdinov / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ مضاد للسفن الحربية
صاروخ مضاد للسفن الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© Sputnik . Ildus Giljazutdinov
/
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تعتمد الحروب البحرية على استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة الهجومية والدفاعية لكن الأسلحة وحدها لا توفر الحماية الكاملة للوحدات البحرية.
والسبب في ذلك هو تطور الأسلحة الهجومية، التي تجعل الفترة الزمنية بين رصد الهدف المعادي واستعداد الوحدة البحرية للتصدي له قصيرة جدا.
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فعندما يتم استخدام هذه الأنظمة فإنها تقوم بتضليل الصواريخ الهجومية بإخراجها من مسارها نحو الهدف بعيدا عن السفينة المستهدفة.
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