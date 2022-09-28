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https://sputnikarabic.ae/20220928/23-مفقودا-في-غرق-قارب-قبالة-شواطئ-فلوريدا-الأمريكية-جراء-الإعصار-إيان-1068373140.html
23 مفقودا في غرق قارب قبالة شواطئ فلوريدا الأمريكية جراء الإعصار إيان
23 مفقودا في غرق قارب قبالة شواطئ فلوريدا الأمريكية جراء الإعصار إيان
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، غرق قارب يقل مهاجرين قبالة شواطئ ولاية فلوريدا، جراء الإعصار إيان. 28.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-28T19:13+0000
2022-09-28T19:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فلوريدا
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ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في الشرطة أن الحادث أسفر عن فقدان 23 شخصا، بينما نجا 4 آخرون.وقال والتر سلوسار كبير ضباط الدوريات في ميامي: "4 مهاجرين كوبيين سبحوا إلى الشاطئ بعد أن غرق قاربهم بسبب سوء الأحوال الجوية".اشتدت قوة الإعصار "إيان" ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه نحو ولاية فلوريدا الأمريكية.وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.وضرب الإعصار كوبا، أمس الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20220928/انهيار-شبكة-الطاقة-في-كوبا-كليا-بسبب-الإعصار-إيان-1068350523.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فلوريدا
الولايات المتحدة الأمريكية, فلوريدا

23 مفقودا في غرق قارب قبالة شواطئ فلوريدا الأمريكية جراء الإعصار إيان

19:13 GMT 28.09.2022
© AP Photo / Gerald Herbrtإعصار "سالي" في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020
إعصار سالي في فلوريدا، الولايات المتحدة 17 سبتمبر  2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Gerald Herbrt
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، غرق قارب يقل مهاجرين قبالة شواطئ ولاية فلوريدا، جراء الإعصار إيان.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في الشرطة أن الحادث أسفر عن فقدان 23 شخصا، بينما نجا 4 آخرون.
رجال الإطفاء يعملون بالقرب من حريق هائل في مستودع وقود أشعلته صاعقة في ماتانزاس، كوبا، في 8 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
انهيار شبكة الطاقة في كوبا كليا بسبب الإعصار "إيان"
11:14 GMT
وقال والتر سلوسار كبير ضباط الدوريات في ميامي: "4 مهاجرين كوبيين سبحوا إلى الشاطئ بعد أن غرق قاربهم بسبب سوء الأحوال الجوية".
اشتدت قوة الإعصار "إيان" ليصبح عاصفة من الفئة الرابعة، وهو في طريقه نحو ولاية فلوريدا الأمريكية.
وأثار الإعصار حالة من الفزع بين سكان ساحل فلوريدا المطل على خليج المكسيك، الذين فروا إلى الملاجئ مع اقترابه.
وشهدت الأطراف الجنوبية للولاية رياحا عاتية قبل ساعات من الموعد المتوقع لوصول الإعصار إلى اليابسة.
وضرب الإعصار كوبا، أمس الثلاثاء، وترك الدولة الجزيرة دون كهرباء بالكامل.
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