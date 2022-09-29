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https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تعلن-مقتل-أحد-مواطنيها-بالقصف-الإيراني-لكردستان-العراق-1068415493.html
أمريكا تعلن مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق
أمريكا تعلن مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:32+0000
2022-09-29T19:32+0000
أخبار العراق اليوم
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "يمكن أن نؤكد أن مواطنا أمريكيا قتل نتيجة هجوم بصاروخ في كردستان العراق"، بحسب "فرانس برس".ومستشهدا بقوانين الخصوصية، رفض إعطاء المزيد من التفاصيل. لكنه كرر استنكار الولايات المتحدة للهجمات.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نواصل إدانة انتهاكات إيران لسيادة العراق، وسلامة أراضيه".وردا على سؤال بشأن إمكانة الانتقام، قال باتيل إن الولايات المتحدة لديها "عدد من الوسائل وعدد من الجهود لتحمل إيران مسؤوليتها عن الأفعال المزعزعة للاستقرار في المنطقة".وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، سقوط عشرات القتلى والجرحى، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم يوم الأربعاء.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.
https://sputnikarabic.ae/20220929/السعودية-ندين-بشدة-هجمات-إيران-على-كردستان-العراق--1068392090.html
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أخبار العراق اليوم, إيران
أخبار العراق اليوم, إيران

أمريكا تعلن مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق

19:32 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDفرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق
فرد أمن عراقي يتفقد آثار الهجوم على محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، مقتل أحد مواطنيها بالقصف الإيراني لكردستان العراق.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل: "يمكن أن نؤكد أن مواطنا أمريكيا قتل نتيجة هجوم بصاروخ في كردستان العراق"، بحسب "فرانس برس".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
السعودية: ندين بشدة هجمات إيران على كردستان العراق
11:35 GMT
ومستشهدا بقوانين الخصوصية، رفض إعطاء المزيد من التفاصيل. لكنه كرر استنكار الولايات المتحدة للهجمات.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "نواصل إدانة انتهاكات إيران لسيادة العراق، وسلامة أراضيه".
وردا على سؤال بشأن إمكانة الانتقام، قال باتيل إن الولايات المتحدة لديها "عدد من الوسائل وعدد من الجهود لتحمل إيران مسؤوليتها عن الأفعال المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، سقوط عشرات القتلى والجرحى، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم يوم الأربعاء.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.
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