الرئاسة اللبنانية: عون تابع جلسة انتخاب الرئيس ويتمنى توالي الجلسات ليتمكن النواب من ذلك
14:03 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 29.09.2022)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
© AP Photo / Dalati Nohra
أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون كان حريصا على متابعة وقائع جلسة انتخاب رئيس جديد لبلاد والتي عقدت اليوم في مجلس النواب.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب".
الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 29, 2022
وأكدت أن عون أبدى "ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات".
وعبر البيان عن تمني الرئيس عون توالي الجلسات الانتخابية "ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات".
ولفت إلى أن مما ينتظر الرئيس الجديد كذلك "مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون".
الرئيس عون أعرب عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون— Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 29, 2022
وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل اليوم الخميس، في اختيار رئيس جديد للبلاد بعد عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، ومن المقرر أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة أخرى للغرض نفسه.
و في نهاية تلك الجلسة أعلن بري نتائج الدورة الأولى من التصويت، حيث حصل المرشح ميشال معوض على 36 صوتا، وحصل سليم إده على 11 صوتا، وورقة تحمل اسم رشيد كرامة، وورقة تحمل اسم مها أميني، فيما ترك 63 نائبًا ورقة الاقتراع خالية، وكتب 10 نواب كلمة "لبنان" على ورقتهم.