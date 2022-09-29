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https://sputnikarabic.ae/20220929/الرئاسة-اللبنانية-عون-تابع-جلسة-انتخاب-الرئيس-ويتمنى-توالي-الجلسات-ليتمكن-النواب-من-ذلك-1068399281.html
الرئاسة اللبنانية: عون تابع جلسة انتخاب الرئيس ويتمنى توالي الجلسات ليتمكن النواب من ذلك
الرئاسة اللبنانية: عون تابع جلسة انتخاب الرئيس ويتمنى توالي الجلسات ليتمكن النواب من ذلك
أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون كان حريصا على متابعة وقائع جلسة انتخاب رئيس جديد لبلاد والتي عقدت اليوم في مجلس النواب. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:03+0000
2022-09-29T14:06+0000
أخبار لبنان
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وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب".وأكدت أن عون أبدى "ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات".ولفت إلى أن مما ينتظر الرئيس الجديد كذلك "مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون".وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل اليوم الخميس، في اختيار رئيس جديد للبلاد بعد عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، ومن المقرر أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة أخرى للغرض نفسه.و في نهاية تلك الجلسة أعلن بري نتائج الدورة الأولى من التصويت، حيث حصل المرشح ميشال معوض على 36 صوتا، وحصل سليم إده على 11 صوتا، وورقة تحمل اسم رشيد كرامة، وورقة تحمل اسم مها أميني، فيما ترك 63 نائبًا ورقة الاقتراع خالية، وكتب 10 نواب كلمة "لبنان" على ورقتهم.طالع أيضا: رئيس البرلمان اللبناني يدعو النواب للحضور لجلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
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أخبار لبنان
أخبار لبنان

الرئاسة اللبنانية: عون تابع جلسة انتخاب الرئيس ويتمنى توالي الجلسات ليتمكن النواب من ذلك

14:03 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 29.09.2022)
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AP Photo / Dalati Nohra
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أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون كان حريصا على متابعة وقائع جلسة انتخاب رئيس جديد لبلاد والتي عقدت اليوم في مجلس النواب.
وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "الرئيس عون تابع وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي انعقدت في مجلس النواب".
وأكدت أن عون أبدى "ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات".

وعبر البيان عن تمني الرئيس عون توالي الجلسات الانتخابية "ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكمل مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات".

ولفت إلى أن مما ينتظر الرئيس الجديد كذلك "مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون".
وكان مجلس النواب اللبناني قد فشل اليوم الخميس، في اختيار رئيس جديد للبلاد بعد عدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، ومن المقرر أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة أخرى للغرض نفسه.
و في نهاية تلك الجلسة أعلن بري نتائج الدورة الأولى من التصويت، حيث حصل المرشح ميشال معوض على 36 صوتا، وحصل سليم إده على 11 صوتا، وورقة تحمل اسم رشيد كرامة، وورقة تحمل اسم مها أميني، فيما ترك 63 نائبًا ورقة الاقتراع خالية، وكتب 10 نواب كلمة "لبنان" على ورقتهم.
طالع أيضا: رئيس البرلمان اللبناني يدعو النواب للحضور لجلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية
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