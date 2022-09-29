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سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي
سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، إن أوكرانيا لم تعد موجودة حيث تم استثمار أموال المشروع الأمريكي فيها، وأصبحت المنطقة عضوا مكونا كاملا... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T02:08+0000
2022-09-29T02:08+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف في مقطع فيديو نشر على تيليغرام: "ستصبح منطقة خيرسون تابعة للاتحاد الروسي في غضون عشرات الساعات... لم تعد أوكرانيا موجودة بالفعل كمشروع أمريكي تم فيه استثمار مبلغ ضخم من المال".وأضاف: "أعتقد أن أوكرانيا وكل من أنشأها سينهار في المستقبل القريب، لأن العالم اليوم ينهض من خضوع العبودية".وقال ستريموسوف إن منطقة خيرسون ستتطور بناء على مثال شبه جزيرة القرم.يشار إلى أنه في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، أجرت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوريجيه استفتاءات حول ما إذا كانت ستصبح جزءا من روسيا. وأيدت الغالبية العظمى من الناخبين الانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/قادة-مناطق-خيرسون-وزابوروجيه-ولوغانسك-ودونيتسك-يصلون-إلى-موسكو-1068376612.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
أخبار أوكرانيا, روسيا

سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي

02:08 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، إن أوكرانيا لم تعد موجودة حيث تم استثمار أموال المشروع الأمريكي فيها، وأصبحت المنطقة عضوا مكونا كاملا للاتحاد الروسي.
موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف في مقطع فيديو نشر على تيليغرام: "ستصبح منطقة خيرسون تابعة للاتحاد الروسي في غضون عشرات الساعات... لم تعد أوكرانيا موجودة بالفعل كمشروع أمريكي تم فيه استثمار مبلغ ضخم من المال".
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وأضاف: "أعتقد أن أوكرانيا وكل من أنشأها سينهار في المستقبل القريب، لأن العالم اليوم ينهض من خضوع العبودية".
وقال ستريموسوف إن منطقة خيرسون ستتطور بناء على مثال شبه جزيرة القرم.
يشار إلى أنه في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، أجرت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوريجيه استفتاءات حول ما إذا كانت ستصبح جزءا من روسيا. وأيدت الغالبية العظمى من الناخبين الانضمام إلى روسيا.
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