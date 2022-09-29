https://sputnikarabic.ae/20220929/سلطات-خيرسون-أوكرانيا-لم-تعد-موجودة-كمشروع-أمريكي-1068377208.html
سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي
سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، إن أوكرانيا لم تعد موجودة حيث تم استثمار أموال المشروع الأمريكي فيها، وأصبحت المنطقة عضوا مكونا كاملا... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T02:08+0000
2022-09-29T02:08+0000
2022-09-29T02:08+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050013576_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8175b0ed78e00a376aff8994af2e4202.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال ستريموسوف في مقطع فيديو نشر على تيليغرام: "ستصبح منطقة خيرسون تابعة للاتحاد الروسي في غضون عشرات الساعات... لم تعد أوكرانيا موجودة بالفعل كمشروع أمريكي تم فيه استثمار مبلغ ضخم من المال".وأضاف: "أعتقد أن أوكرانيا وكل من أنشأها سينهار في المستقبل القريب، لأن العالم اليوم ينهض من خضوع العبودية".وقال ستريموسوف إن منطقة خيرسون ستتطور بناء على مثال شبه جزيرة القرم.يشار إلى أنه في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، أجرت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوريجيه استفتاءات حول ما إذا كانت ستصبح جزءا من روسيا. وأيدت الغالبية العظمى من الناخبين الانضمام إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/قادة-مناطق-خيرسون-وزابوروجيه-ولوغانسك-ودونيتسك-يصلون-إلى-موسكو-1068376612.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/1050013576_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_12a47fc3d2b51663b9067da9e1ebc11d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي
تابعنا عبر
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، إن أوكرانيا لم تعد موجودة حيث تم استثمار أموال المشروع الأمريكي فيها، وأصبحت المنطقة عضوا مكونا كاملا للاتحاد الروسي.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ستريموسوف في مقطع فيديو نشر على تيليغرام: "ستصبح منطقة خيرسون تابعة للاتحاد الروسي في غضون عشرات الساعات... لم تعد أوكرانيا موجودة بالفعل كمشروع أمريكي تم فيه استثمار مبلغ ضخم من المال".
وأضاف: "أعتقد أن أوكرانيا وكل من أنشأها سينهار في المستقبل القريب، لأن العالم اليوم ينهض من خضوع العبودية".
وقال ستريموسوف إن منطقة خيرسون ستتطور بناء على مثال شبه جزيرة القرم.
يشار إلى أنه في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر، أجرت جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي خيرسون وزابوريجيه استفتاءات حول ما إذا كانت ستصبح جزءا من روسيا
. وأيدت الغالبية العظمى من الناخبين الانضمام إلى روسيا.