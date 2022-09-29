ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا؟
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالسفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry/
تمتلك روسيا والصين ثاني وثالث أضخم جيوش العالم، ولديهما قوة تقليدية هجومية ودفاعية لا مثيل لها في العالم، إضافة إلى امتلاكهما أضخم ترسانة نووية تضم أكثر من 6 آلاف قنبلة ذرية.
وأعلنت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تعتزم تعميق التعاون العسكري الاستراتيجي مع موسكو.
17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
وإضافة إلى القوة البشرية الهائلة، تمتلك الدولتان معا قوة عسكرية هائلة في البر والبحر والجو، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022:
7 آلاف و458 طائرة حربية.
17 ألفا و670 دبابة.
65 ألفا و122 مدرعة.
10 آلاف 694 مدفع ذاتي الحركة.
9 آلاف و305 مدفع ميداني.
6 آلاف و551 راجمة صواريخ.
1382 وحدة بحرية.
ما هي أهم أسلحة الجيش الروسي؟
4 آلاف و173 طائرة حربية.
12 ألفا و420 دبابة.
30 ألف و122 مدرعة.
6 آلاف و574 مدفع ذاتي الحركة.
7 آلاف و571 مدفع مقطور.
3 آلاف و391 راجمة صواريخ.
605 وحدات بحرية.
ما هي أهم أسلحة الجيش الصيني؟
3 آلاف و250 طائرة حربية.
5 آلاف و250 دبابة.
35 ألف مدرعة.
4 آلاف و120 مدفع ذاتي الحركة.
ألف و734 مدفع مقطور.
3 آلاف و160 راجمة صواريخ.
777 وحدة بحرية.
ما هو حجم القوة النووية للدولتين؟
تصنف روسيا والصين بأنهما دول نووية، لكن روسيا وحدها تملك نحو نصف القنابل النووية في العالم وهي أضخم ترسانة نووية تملكها دولة واحدة.
17 سبتمبر, 19:47 GMT
وتضم الترسانة النووية الروسية 5 آلاف و977 قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022، بينما تضم ترسانة الصين النووية نحو 350 قنبلة نووية فقط وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا السلاح.
8 أغسطس, 16:46 GMT
يذكر أن البيانات التي يتم الاعتماد عليها في تصنيف قوة الدول تعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة، وهو ما يعني أن القوة الفعلية للدول ربما تكون أكبر بكثير خاصة فيما يتعلق بالأسلحة النووية والقدرات الهجومية والدفاعية لكل دولة.
© Sputnikما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
© Sputnik