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https://sputnikarabic.ae/20220929/ما-هو-حجم-القوة-العسكرية-لروسيا-والصين-معا-1068399441.html
ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا؟
ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا؟
تمتلك روسيا والصين ثاني وثالث أضخم جيوش العالم، ولديهما قوة تقليدية هجومية ودفاعية لا مثيل لها في العالم، إضافة إلى امتلاكهما أضخم ترسانة نووية تضم أكثر من 6... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:01+0000
2022-09-29T14:01+0000
رصد عسكري
الصين
روسيا
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وأعلنت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تعتزم تعميق التعاون العسكري الاستراتيجي مع موسكو.وإضافة إلى القوة البشرية الهائلة، تمتلك الدولتان معا قوة عسكرية هائلة في البر والبحر والجو، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022:ما هي أهم أسلحة الجيش الروسي؟ما هي أهم أسلحة الجيش الصيني؟ما هو حجم القوة النووية للدولتين؟تصنف روسيا والصين بأنهما دول نووية، لكن روسيا وحدها تملك نحو نصف القنابل النووية في العالم وهي أضخم ترسانة نووية تملكها دولة واحدة.وتضم الترسانة النووية الروسية 5 آلاف و977 قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022، بينما تضم ترسانة الصين النووية نحو 350 قنبلة نووية فقط وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا السلاح.يذكر أن البيانات التي يتم الاعتماد عليها في تصنيف قوة الدول تعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة، وهو ما يعني أن القوة الفعلية للدول ربما تكون أكبر بكثير خاصة فيما يتعلق بالأسلحة النووية والقدرات الهجومية والدفاعية لكل دولة.
https://sputnikarabic.ae/20201017/يحمي-أكبر-دولة-في-العالم-قدرات-الجيش-الروسي-النووية-والتقليدية-في-2020-1046874340.html
https://sputnikarabic.ae/20220929/الدفاع-الصينية-الصين-تعتزم-تعميق-التعاون-العسكري-الاستراتيجي-مع-روسيا-1068386996.html
https://sputnikarabic.ae/20220917/ما-هي-القدرات-العسكرية-لدول-منظمة-شنغهاي-1067882390.html
https://sputnikarabic.ae/20220808/بعد-انتقادها-لليابان-ما-هي-قدرات-الصين-النووية-1066171068.html
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رصد عسكري, الصين, روسيا
رصد عسكري, الصين, روسيا

ما هو حجم القوة العسكرية لروسيا والصين معا؟

14:01 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالسفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022
السفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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تمتلك روسيا والصين ثاني وثالث أضخم جيوش العالم، ولديهما قوة تقليدية هجومية ودفاعية لا مثيل لها في العالم، إضافة إلى امتلاكهما أضخم ترسانة نووية تضم أكثر من 6 آلاف قنبلة ذرية.
وأعلنت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تعتزم تعميق التعاون العسكري الاستراتيجي مع موسكو.
تدريبات الجيش الروسي أحد الحقول العسكرية في ضواحي موسكو، روسيا 8 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2020
يحمي أكبر دولة في العالم… قدرات الجيش الروسي النووية والتقليدية في 2020
17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
وإضافة إلى القوة البشرية الهائلة، تمتلك الدولتان معا قوة عسكرية هائلة في البر والبحر والجو، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022:
7 آلاف و458 طائرة حربية.
17 ألفا و670 دبابة.
65 ألفا و122 مدرعة.
10 آلاف 694 مدفع ذاتي الحركة.
9 آلاف و305 مدفع ميداني.
6 آلاف و551 راجمة صواريخ.
1382 وحدة بحرية.
علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
الدفاع الصينية: الصين تعتزم تعميق التعاون العسكري الاستراتيجي مع روسيا
10:04 GMT

ما هي أهم أسلحة الجيش الروسي؟

4 آلاف و173 طائرة حربية.
12 ألفا و420 دبابة.
30 ألف و122 مدرعة.
6 آلاف و574 مدفع ذاتي الحركة.
7 آلاف و571 مدفع مقطور.
3 آلاف و391 راجمة صواريخ.
605 وحدات بحرية.

ما هي أهم أسلحة الجيش الصيني؟

3 آلاف و250 طائرة حربية.
5 آلاف و250 دبابة.
35 ألف مدرعة.
4 آلاف و120 مدفع ذاتي الحركة.
ألف و734 مدفع مقطور.
3 آلاف و160 راجمة صواريخ.
777 وحدة بحرية.

ما هو حجم القوة النووية للدولتين؟

تصنف روسيا والصين بأنهما دول نووية، لكن روسيا وحدها تملك نحو نصف القنابل النووية في العالم وهي أضخم ترسانة نووية تملكها دولة واحدة.
السفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
بينها 4 دول نووية... ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
17 سبتمبر, 19:47 GMT
وتضم الترسانة النووية الروسية 5 آلاف و977 قنبلة نووية، بحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام لعام 2022، بينما تضم ترسانة الصين النووية نحو 350 قنبلة نووية فقط وتحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا السلاح.
النووي الصيني - أول قنبلة هيدروجينية تفجرها الصين عام 1967 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
بعد انتقادها لليابان... ما هي قدرات الصين النووية؟
8 أغسطس, 16:46 GMT
يذكر أن البيانات التي يتم الاعتماد عليها في تصنيف قوة الدول تعتمد على مصادر المعلومات المفتوحة، وهو ما يعني أن القوة الفعلية للدول ربما تكون أكبر بكثير خاصة فيما يتعلق بالأسلحة النووية والقدرات الهجومية والدفاعية لكل دولة.
© Sputnikما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
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