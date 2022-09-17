https://sputnikarabic.ae/20220917/ما-هي-القدرات-العسكرية-لدول-منظمة-شنغهاي-1067882390.html

بينها 4 دول نووية... ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟

بينها 4 دول نووية... ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟

تضم منظمة شنغهاي للتعاون في عضويتها 9 دول، بينها روسيا والصين والهند وباكستان، التي تصنف جيوشها ضمن أقوى 9 جيوش في العالم لعام 2022 بالنسبة للقوة العسكرية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-17T19:47+0000

2022-09-17T19:47+0000

2022-09-17T19:47+0000

رصد عسكري

روسيا

الصين

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واختتمت قمة قادة المنظمة أعمالها في سمرقند، أمس الجمعة، بعدما اعتمدت أعضاء جدد بصفة "شركاء حوار".وفي الشهر الشهر الماضي، اجتمع وزراء دفاع الدول الـ 9 الأعضاء في المنظمة في طشقند، عاصمة أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وأكدوا أن أمن أي دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن جميع الأعضاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة.ما هي الدول الأعضاء في المنظمة وترتيب جيوشها عالميا؟تضم المنظمة 9 دول هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران. فيما يلي ترتيب جيوش الدول التسع، الأعضاء الأساسيين في المنظمة،عالميا:ما هي الدول الحاصلة على صفة مراقب؟إضافة إلى الدول الأعضاء في المنظمة هناك عضوان حصلا على صفة مراقب في المنظمة هما:وهناك 6 دول أخرى حاصلة على صفة "شركاء حوار" مع منظمة شنغهاي من قبل القمة الأخيرة، وهي:واختتمت قمة المنظمة، أمس الجمعة، معلنة اعتماد دول جديدة بصفة "شركاء حوار" لتوسيع نطاق عمل المنظمة، التي تأسست عام 2001 في شنغهاي على يد قادة ستة دول آسيوية هي الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، قبل أن تنضم إليها الهند وباكستان وإيران.

https://sputnikarabic.ae/20220917/الرئيس-الروسي-يشكر-نظيره-الأوزبكستاني-على-التنظيم-الممتاز-لقمة-منظمة-شنغهاي-1067876952.html

https://sputnikarabic.ae/20220831/معلومات-عن-جيوش-الدول-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-وترتيبها-عالميا-1067107987.html

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