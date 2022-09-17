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https://sputnikarabic.ae/20220917/ما-هي-القدرات-العسكرية-لدول-منظمة-شنغهاي-1067882390.html
بينها 4 دول نووية... ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
بينها 4 دول نووية... ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟
تضم منظمة شنغهاي للتعاون في عضويتها 9 دول، بينها روسيا والصين والهند وباكستان، التي تصنف جيوشها ضمن أقوى 9 جيوش في العالم لعام 2022 بالنسبة للقوة العسكرية... 17.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-17T19:47+0000
2022-09-17T19:47+0000
رصد عسكري
روسيا
الصين
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واختتمت قمة قادة المنظمة أعمالها في سمرقند، أمس الجمعة، بعدما اعتمدت أعضاء جدد بصفة "شركاء حوار".وفي الشهر الشهر الماضي، اجتمع وزراء دفاع الدول الـ 9 الأعضاء في المنظمة في طشقند، عاصمة أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وأكدوا أن أمن أي دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن جميع الأعضاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة.ما هي الدول الأعضاء في المنظمة وترتيب جيوشها عالميا؟تضم المنظمة 9 دول هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران. فيما يلي ترتيب جيوش الدول التسع، الأعضاء الأساسيين في المنظمة،عالميا:ما هي الدول الحاصلة على صفة مراقب؟إضافة إلى الدول الأعضاء في المنظمة هناك عضوان حصلا على صفة مراقب في المنظمة هما:وهناك 6 دول أخرى حاصلة على صفة "شركاء حوار" مع منظمة شنغهاي من قبل القمة الأخيرة، وهي:واختتمت قمة المنظمة، أمس الجمعة، معلنة اعتماد دول جديدة بصفة "شركاء حوار" لتوسيع نطاق عمل المنظمة، التي تأسست عام 2001 في شنغهاي على يد قادة ستة دول آسيوية هي الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، قبل أن تنضم إليها الهند وباكستان وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20220917/الرئيس-الروسي-يشكر-نظيره-الأوزبكستاني-على-التنظيم-الممتاز-لقمة-منظمة-شنغهاي-1067876952.html
https://sputnikarabic.ae/20220831/معلومات-عن-جيوش-الدول-المشاركة-في-مناورات-فوستوك-2022-وترتيبها-عالميا-1067107987.html
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رصد عسكري, روسيا, الصين
رصد عسكري, روسيا, الصين

بينها 4 دول نووية... ما هي القدرات العسكرية لدول منظمة شنغهاي؟

19:47 GMT 17.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورالسفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022
السفن الحربية لأسطول المحيط الهادئ أثناء الانتشار كجزء من تمارين القيادة والأركان الإستراتيجية فوستوك 2022 في خليج القرن الذهبي، روسيا 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
© Sputnik . Press service of the Russian Defence Ministry
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تضم منظمة شنغهاي للتعاون في عضويتها 9 دول، بينها روسيا والصين والهند وباكستان، التي تصنف جيوشها ضمن أقوى 9 جيوش في العالم لعام 2022 بالنسبة للقوة العسكرية التقليدية، إضافة إلى كونها قوى نووية.
واختتمت قمة قادة المنظمة أعمالها في سمرقند، أمس الجمعة، بعدما اعتمدت أعضاء جدد بصفة "شركاء حوار".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل أوزبكستان ويلتقي مع رئيسها سادير جاباروف في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
الرئيس الروسي يشكر نظيره الأوزبكستاني على التنظيم الممتاز لقمة منظمة شنغهاي
16:29 GMT
وفي الشهر الشهر الماضي، اجتمع وزراء دفاع الدول الـ 9 الأعضاء في المنظمة في طشقند، عاصمة أوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي، وأكدوا أن أمن أي دولة يمثل جزءا لا يتجزأ من أمن جميع الأعضاء، حسبما ذكر الموقع الرسمي للمنظمة.

ما هي الدول الأعضاء في المنظمة وترتيب جيوشها عالميا؟

تضم المنظمة 9 دول هي روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وباكستان والهند وإيران.
مراسم افتتاح التدريبات الإستراتيجية للقيادة والأركان فوستوك 2022 في روسيا، 31 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2022
معلومات عن جيوش الدول المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
31 أغسطس, 16:16 GMT

فيما يلي ترتيب جيوش الدول التسع، الأعضاء الأساسيين في المنظمة،عالميا:

روسيا: تمتلك ثاني أقوى جيش في العالم.
الصين: تمتلك ثالث أقوى جيش في العالم.
الهند: تمتلك رابع أقوى جيش في العالم.
باكستان: تمتلك الجيش رقم 9 عالميا.
إيران: تمتلك الجيش رقم 14 عالميا.
أوزبكستان: تمتلك الجيش رقم 55 عالميا.
كازاخستان: تمتلك الجيش رقم 64 عالميا.
قرغيزستان: تمتلك الجيش رقم 90 عالميا.
طاجيكستان: تمتلك الجيش رقم 111 عالميا.

ما هي الدول الحاصلة على صفة مراقب؟

إضافة إلى الدول الأعضاء في المنظمة هناك عضوان حصلا على صفة مراقب في المنظمة هما:
بيلاروسيا: تمتلك الجيش رقم 52 عالميا.
منغوليا: تمتلك الجيش رقم 102 عالميا.
وهناك 6 دول أخرى حاصلة على صفة "شركاء حوار" مع منظمة شنغهاي من قبل القمة الأخيرة، وهي:
تركيا: تمتلك الجيش رقم 13 عالميا.
أذربيجان: تمتلك الجيش رقم 63 عالميا.
سريلانكا: تمتلك الجيش رقم 79 عالميا.
أرمينيا: تمتلك الجيش رقم 98 عالميا.
كمبوديا: تمتلك الجيش رقم 101 عالميا.
نيبال: تمتلك الجيش رقم 119 عالميا.
واختتمت قمة المنظمة، أمس الجمعة، معلنة اعتماد دول جديدة بصفة "شركاء حوار" لتوسيع نطاق عمل المنظمة، التي تأسست عام 2001 في شنغهاي على يد قادة ستة دول آسيوية هي الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، قبل أن تنضم إليها الهند وباكستان وإيران.
© Sputnikالجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
الجيوش المشاركة في مناورات فوستوك 2022 وترتيبها عالميا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022" وترتيبها عالميا
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