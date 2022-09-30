https://sputnikarabic.ae/20220930/استطلاع-رأي-ثقة-الفرنسيين-في-ماكرون-تهبط-إلى-أدنى-مستوى-لها-منذ-أكثر-من-عام-1068462740.html
استطلاع رأي: ثقة الفرنسيين في ماكرون تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام
استطلاع رأي: ثقة الفرنسيين في ماكرون تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام
أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض المستوى الوطني للثقة في الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T21:50+0000
2022-09-30T21:50+0000
2022-09-30T21:50+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
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موسكو – سبوتنيك. وأجرى الاستطلاع وكالة أبحاث "هاريس إنتراكتيف"، والذي عرض اليوم الجمعة، على قناة "إل سي آي" التلفزيونية.وأشار استطلاع الرأي إلى أن مستوى الثقة في ماكرون انخفض في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 46 بالمئة، بانخفاض نقطتين عن الشهر السابق، مضيفا أن آخر مرة لوحظت فيها مثل هذه المؤشرات مانت في مارس/ آذار ونيسان/ أبريل 2021.وتم إجراء الاستطلاع في يومي 27 و29 سبتمبر، وشمل 1043 شخصا فوق سن 18 عاما، ولم يتم تحديد خطأ إحصائي.يشار إلى أن أمس الخميس، جرى تنظيم إضراب على مستوى فرنسا، دعت إليه نقابات العمال اليسارية المتشددة ضد خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد.وطالب المتظاهرون في الإضراب برفع الأجور والمزايا الاجتماعية، وسط أزمة غلاء المعيشة.
https://sputnikarabic.ae/20220926/بايدن-يستقبل-ماكرون-في-البيت-الأبيض-ديسمبر-المقبل-1068288963.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم
أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم
استطلاع رأي: ثقة الفرنسيين في ماكرون تهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام
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أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض المستوى الوطني للثقة في الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام.
موسكو – سبوتنيك. وأجرى الاستطلاع وكالة أبحاث "هاريس إنتراكتيف"، والذي عرض اليوم الجمعة، على قناة "إل سي آي" التلفزيونية.
وأشار استطلاع الرأي إلى أن مستوى الثقة في ماكرون انخفض في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري إلى 46 بالمئة، بانخفاض نقطتين عن الشهر السابق، مضيفا أن آخر مرة لوحظت فيها مثل هذه المؤشرات مانت في مارس/ آذار ونيسان/ أبريل 2021.
وتم إجراء الاستطلاع في يومي 27 و29 سبتمبر، وشمل 1043 شخصا فوق سن 18 عاما، ولم يتم تحديد خطأ إحصائي.
يشار إلى أن أمس الخميس، جرى تنظيم إضراب على مستوى فرنسا، دعت إليه نقابات العمال اليسارية المتشددة ضد خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد.
وطالب المتظاهرون في الإضراب برفع الأجور والمزايا الاجتماعية، وسط أزمة غلاء المعيشة.