https://sputnikarabic.ae/20220930/اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-تختار-سيدة-لترؤسها-لأول-مرة-في-تاريخها-1068435447.html

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تختار سيدة لترؤسها لأول مرة في تاريخها

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تختار سيدة لترؤسها لأول مرة في تاريخها

انتخبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر سيدة لترؤس المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، وذلك لأول مرة في تاريخها. 30.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-30T11:41+0000

2022-09-30T11:41+0000

2022-09-30T11:41+0000

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وأفادت وكالة "رويترز"، ظهر اليوم الجمعة، بأنه تم انتخاب سبولياريتش إيغر، الدبلوماسية السويسرية السابقة لترؤس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لتصبح أول امرأة تترأس المنظمة منذ تأسيسها قبل 150 عاما.درست سبولياريتش إيغر الفلسفة والعلوم الاقتصادية والقانون الدولي في جامعتي بازل وجنيف، رغم ولادتها في كرواتيا، وعملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمديرة مساعدة، سابقا، وبعدها مديرة للمكتب الإقليمي لأوروبا ورابطة الدول المستقلة، ويفترض أن تحل محل الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر، السويسري بيتر ماورر، غدا السبت، الموافق الأول من تشرين الأول/أكتوبر.وفور انتخابها رئيسة للمنظمة الإنسانية الدولية، شددت على أنها ستسعى إلى تسليط الضوء على احتياجات الأشخاص الأكثر ضعفا وإنصاف فِرق اللجنة الدولية التي تعمل في أماكن النزاعات حول العالم، من خلال إبراز الأثر الهائل الذي تحدثه هذه الفرق على الأرض.يشار إلى أنه يعمل حاليا 20 ألف موظف تابعين للجنة الدولية للصليب الأحمر في أكثر من 100 دولة، خاصة في اليمن والسودان وأفغانستان وليبيا لمساعدة الأشخاص المتضررين بشدة من الحرب والعنف.وتقوم الأهداف الرئيسية للمنظمة على ضمان حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة بحسب مقتضيات القانون الإنساني الدولي، حيث تعمل على لم شمل الأشخاص المفقودين بأحبائهم ومساعدة طالبي اللجوء والأشخاص المشردين داخل بلدانهم والمحتجزين.وتعد الانتهاكات المتزايدة أو سوء تفسير قانون الحرب المعروف باسم القانون الإنساني الدولي، أحد التحديات الجوهرية أمام الرئيسة الجديدة للصليب الأحمر، سبولياريتش إيغر، حيث أظهرت آخر استطلاعات مقارنة أجرتها اللجنة الدولية نفسها في عامي 2016 و1999، أن هناك تحولًا في المفاهيم حول عدم احترام قانون الحرب.

https://sputnikarabic.ae/20220919/الرئيس-الفلسطيني-يستقبل-رئيس-اللجنة-الدولية-للصليب-الأحمر-1067975694.html

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