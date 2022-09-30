https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-يبلغ-ملك-البحرين-بتوقيع-اتفاقيات-انضمام-الأقاليم-الجديدة-إلى-روسيا-1068457705.html
بوتين يبلغ ملك البحرين بتوقيع اتفاقيات انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا
بوتين يبلغ ملك البحرين بتوقيع اتفاقيات انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ اليوم خلال اتصال هاتفي أجراه مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بتوقيع اتفاقيات انضمام دونيتسك ولوغانسك... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T18:44+0000
2022-09-30T18:44+0000
2022-09-30T19:18+0000
روسيا
العالم العربي
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".وبحسب البيان: "ونوقشت القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي. تم التعبير عن الرغبة المتبادلة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البحرينية بطريقة تقليدية ودية ومفيدة للطرفين وبناءة. وأشير إلى التقارب بين نهج البلدين بشأن الجوانب الرئيسية للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأشار البيان إلى أنه "سيتم تأسيس تعاون من خلال منظمة شنغهاي للتعاون في ضوء الإجراءات التي تم إطلاقها في القمة الأخيرة (للمنظمة) في سمرقند، لحصول البحرين على وضع شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون".ونوه الكرملين في ختام بيانه إلى أنه "تم تأكيد الدعوة التي سبق أن وجهت إلى ملك البحرين لزيارة روسيا الاتحادية".وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220919/ما-انعكاسات-انضمام-بعض-الدول-العربية-لـمنظمة-شنغهاي-على-قضايا-الشرق-الأوسط؟-1067969060.html
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روسيا, العالم العربي
بوتين يبلغ ملك البحرين بتوقيع اتفاقيات انضمام الأقاليم الجديدة إلى روسيا
18:44 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 19:18 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ اليوم خلال اتصال هاتفي أجراه مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بتوقيع اتفاقيات انضمام دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".
وبحسب البيان: "ونوقشت القضايا الموضوعية للتعاون الثنائي. تم التعبير عن الرغبة المتبادلة لمواصلة تطوير العلاقات الروسية البحرينية بطريقة تقليدية ودية ومفيدة للطرفين وبناءة. وأشير إلى التقارب بين نهج البلدين بشأن الجوانب الرئيسية للوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأشار البيان إلى أنه "سيتم تأسيس تعاون من خلال منظمة شنغهاي للتعاون في ضوء الإجراءات التي تم إطلاقها في القمة الأخيرة (للمنظمة) في سمرقند، لحصول البحرين على وضع شريك حوار في منظمة شنغهاي
للتعاون".
"أبلغ فلاديمير بوتين الملك حمد بن عيسى بتوقيع اتفاقيات بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون في روسيا الاتحادية. وتم التنويه إلى أن الجانب الروسي مستعد لاستئناف عملية التفاوض إذا كانت سلطات كييف مهتمة".
ونوه الكرملين في ختام بيانه إلى أنه "تم تأكيد الدعوة التي سبق أن وجهت إلى ملك البحرين لزيارة روسيا الاتحادية".
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.