https://sputnikarabic.ae/20220914/منح-مصر-وقطر-مكانة-شريك-الحوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067703900.html
منح مصر وقطر مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
منح مصر وقطر مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
أكدت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر حصلتا على مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T08:03+0000
2022-09-14T08:03+0000
2022-09-14T08:15+0000
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وجاء في بيان الخارجية الأوزبكية " في 14 سبتمبر، في طشقند، وفي إطار الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، أقيم حفل توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح جمهورية مصر العربية ودولة قطر صفة الشريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون".ووقع الوثائق كل من الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ والنائب الأول لوزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.وكشف المنسق الوطني الأوزبكستاني لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، رحمت الله نورمبيتوف، أمس الثلاثاء، بأن ست دول، من بينها أربع عربية، ستحصل على منح مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.وقال نورمبيتوف للصحفيين إن قمة سمرقند ستكون "إنجازا" قيما يخص توسيع عدد الدول الشريكة في منظمة شنغهاي للتعاون".وفي وقت سابق قال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف إنه من المتوقع خلال القمة التي عقدت في سمرقند توقيع مذكرات بشأن منح وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون مع مصر وقطر والسعودية. ومن المتوقع أيضا الموافقة على طلبات الحصول على صفة الشركاء مع البحرين وجزر المالديف.وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتحصل على العضوية.ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
https://sputnikarabic.ae/20220913/6-دول-بينها-4-عربية-ستحصل-على-مكانة-شريك-الحوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067675366.html
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العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, مصر تنضم إلى شنغهاي للتعاون, أخبار أوزبكستان الآن, قطر
العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, مصر تنضم إلى شنغهاي للتعاون, أخبار أوزبكستان الآن, قطر
منح مصر وقطر مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
08:03 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
أكدت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأوزبكية، اليوم الأربعاء، أن مصر وقطر حصلتا على مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون.
وجاء في بيان الخارجية الأوزبكية " في 14 سبتمبر، في طشقند، وفي إطار الاستعدادات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، أقيم حفل توقيع مذكرات تفاهم بشأن منح جمهورية مصر العربية ودولة قطر صفة الشريك في حوار منظمة شنغهاي للتعاون".
ووقع الوثائق كل من الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ والنائب الأول لوزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.
وكشف المنسق الوطني الأوزبكستاني لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، رحمت الله نورمبيتوف، أمس الثلاثاء، بأن ست دول، من بينها أربع عربية، ستحصل على منح مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.
وقال نورمبيتوف للصحفيين إن قمة سمرقند ستكون "إنجازا" قيما يخص توسيع عدد الدول الشريكة في منظمة شنغهاي للتعاون".
وفي وقت سابق قال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف إنه من المتوقع خلال القمة التي عقدت في سمرقند توقيع مذكرات بشأن منح وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
مع مصر وقطر والسعودية. ومن المتوقع أيضا الموافقة على طلبات الحصول على صفة الشركاء مع البحرين وجزر المالديف.
وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون
في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتحصل على العضوية.
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.