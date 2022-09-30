عربي
https://sputnikarabic.ae/20220930/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-العراقيين-إلى-التمسك-بالديمقراطية-ويدين-القصف-الإيراني-1068459642.html
الاتحاد الأوروبي يدعو العراقيين إلى التمسك بالديمقراطية ويدين القصف الإيراني
الاتحاد الأوروبي يدعو العراقيين إلى التمسك بالديمقراطية ويدين القصف الإيراني
طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف السياسية العراقية، اليوم الجمعة، بالتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، مؤكدا دعمه لمسار الإصلاحات، ومبديا إدانته للقصف الإيراني على... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T20:01+0000
2022-09-30T20:01+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068382724_0:234:3000:1922_1920x0_80_0_0_85a90e8a0bbc311d916c60d5f401a366.jpg
وصرح الاتحاد في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء التصعيد السياسي والأمني الأخير في البلاد، محذرا من أن "العنف ليس الحل" وأنه من الضروري عدم السماح بتقويض العملية الديمقراطية. اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية يوم الأربعاء الماضي، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.وناشد الاتحاد الأوروبي الأطراف إدانة العنف واتباع أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبنية حسنة ضمن الإطار الدستوري، بما يجعل رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا.وأضاف: "في ظل هذه الظروف، وبما أن العراق يصادف ثلاث سنوات بعد حركة احتجاج تشرين وبعد عام تقريبا من الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021، يكرر الاتحاد الأوروبي تصميمه على مواصلة دعم مسار الإصلاحات في العراق واستقراره وسيادته".في سياق آخر، أدان الاتحاد القصف الإيراني على إقليم كردستان، واعتبر "هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه"، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق 73 صاروخا باليستيا أرض-أرض وعشرات الطائرات المسيرة لضرب مقرات "الإرهابيين" في كردستان العراق.وقال مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد، إن القصف "يأتي ردا على مشاركتهم الفاعلة في إثارة أعمال الشغب وأعمالهم الانفصالية داخل البلد".وأسفر القصف الإيراني، الأربعاء على إقليم كردستان العراقي، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا. فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل مواطن أمريكي في الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الحلبوسي-استقرار-العراق-ليس-أولوية-واشنطن-حاليا-1068420273.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068382724_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_517b814d296b8656a3d6c6b83d86d4ed.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العراق اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يدعو العراقيين إلى التمسك بالديمقراطية ويدين القصف الإيراني

20:01 GMT 30.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022.
قوات الأمن العراقي تحاول تفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة خلال الاحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد، العراق، 28 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبرTelegram
طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف السياسية العراقية، اليوم الجمعة، بالتزام "أقصى درجات ضبط النفس"، مؤكدا دعمه لمسار الإصلاحات، ومبديا إدانته للقصف الإيراني على إقليم كردستان.
وصرح الاتحاد في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أنه يشعر "بقلق بالغ" إزاء التصعيد السياسي والأمني الأخير في البلاد، محذرا من أن "العنف ليس الحل" وأنه من الضروري عدم السماح بتقويض العملية الديمقراطية.
اشتبك أنصار مقتدى الصدر مع قوات الأمن العراقية يوم الأربعاء الماضي، في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد خلال جلسة برلمانية في المنطقة الخضراء المجاورة شديدة الحراسة عبر نهر دجلة.
وأفادت قوات الأمن العراقية أن ثلاثة صواريخ أطلقت على المنطقة الخضراء في بغداد، ما أسفر عن إصابة سبعة من أفراد قوات الأمن بينما كان البرلمان يعقد جلسته الأولى منذ شهرين.
وناشد الاتحاد الأوروبي الأطراف إدانة العنف واتباع أقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل وقف التصعيد والدخول في حوار بناء وبنية حسنة ضمن الإطار الدستوري، بما يجعل رغبات ومصالح الشعب العراقي أولا.
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
الحلبوسي: استقرار العراق ليس أولوية واشنطن حاليا
أمس, 22:42 GMT
وأضاف: "في ظل هذه الظروف، وبما أن العراق يصادف ثلاث سنوات بعد حركة احتجاج تشرين وبعد عام تقريبا من الانتخابات المبكرة في تشرين الأول 2021، يكرر الاتحاد الأوروبي تصميمه على مواصلة دعم مسار الإصلاحات في العراق واستقراره وسيادته".
في سياق آخر، أدان الاتحاد القصف الإيراني على إقليم كردستان، واعتبر "هذه الهجمات تنتهك سيادة العراق وسلامة أراضيه"، مؤكدا تضامنه الكامل مع الشعب العراقي والحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان.
في وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق 73 صاروخا باليستيا أرض-أرض وعشرات الطائرات المسيرة لضرب مقرات "الإرهابيين" في كردستان العراق.
وقال مساعد مدير مكتب التوجيه العقائدي والسياسي للشؤون السياسية العميد رسول سنائي راد، إن القصف "يأتي ردا على مشاركتهم الفاعلة في إثارة أعمال الشغب وأعمالهم الانفصالية داخل البلد".
وأسفر القصف الإيراني، الأربعاء على إقليم كردستان العراقي، عن سقوط 13 قتيلا و58 مصابا. فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مقتل مواطن أمريكي في الهجوم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ми-8МТВ пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала