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روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الأربع إلى روسيا
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسل-سبوتنيك-روسيا-تستخدم-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-أمريكي-لعدم-الاعتراف-بانضمام-4-مناطق-إلى-روسيا-1068458888.html
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الأربع إلى روسيا
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الأربع إلى روسيا
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا في مجلس الأمن يدعو لعدم الاعتراف بانضمام... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T19:37+0000
2022-09-30T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن 4 دول امتنعت عن التصويت على القرار بينها الصين والبرازيل، بينما أيدت 10 دول أخرى القرار.ويدعو القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره بعد الفيتو الروسي جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على وضع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية.وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html
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روسيا

روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الأربع إلى روسيا

19:37 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 30.09.2022)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا في مجلس الأمن يدعو لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن 4 دول امتنعت عن التصويت على القرار بينها الصين والبرازيل، بينما أيدت 10 دول أخرى القرار.
ويدعو القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره بعد الفيتو الروسي جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على وضع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية.
الرئيس الروسي فلاديمير خطابا خلال مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية في قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع مع قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا
11:52 GMT
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا تحارب العبودية وثقافة "الوالد رقم 1 و2" بدلا من الأب والأم
15:31 GMT
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
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