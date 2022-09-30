https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسل-سبوتنيك-روسيا-تستخدم-الفيتو-ضد-مشروع-قرار-أمريكي-لعدم-الاعتراف-بانضمام-4-مناطق-إلى-روسيا-1068458888.html
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الأربع إلى روسيا
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الأربع إلى روسيا
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا في مجلس الأمن يدعو لعدم الاعتراف بانضمام... 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T19:37+0000
2022-09-30T19:37+0000
2022-09-30T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن 4 دول امتنعت عن التصويت على القرار بينها الصين والبرازيل، بينما أيدت 10 دول أخرى القرار.ويدعو القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره بعد الفيتو الروسي جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على وضع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية.وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-الاتحادية-في-الكرملين-1068436385.html
https://sputnikarabic.ae/20220930/بوتين-روسيا-تحارب-العبودية-وثقافة-الوالد-رقم-1-و2-بدلا-من-الأب-والأم--1068450240.html
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روسيا
روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار أمريكي لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الأربع إلى روسيا
19:37 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 19:58 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا في مجلس الأمن يدعو لعدم الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن 4 دول امتنعت عن التصويت على القرار بينها الصين والبرازيل، بينما أيدت 10 دول أخرى القرار.
ويدعو القرار الذي فشل مجلس الأمن في تمريره بعد الفيتو الروسي جميع الدول والمنظمات الدولية إلى عدم الاعتراف بالتغييرات التي طرأت على وضع لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، بعد انضمامها إلى روسيا الاتحادية.
وشهد الكرملين، اليوم الجمعة، مراسم توقيع اتفاقيات انضمام مناطق جديدة إلى روسيا الاتحادية
، بعد صدور نتائج الاستفتاء في كل من دونيتسك ولوغانسك وزرابورجيه وخيرسون، التي أجمع فيها المواطنون بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.
وشدد بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا
في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
ووفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون 87.05%، في زابوروجيه 93.11%.