https://sputnikarabic.ae/20220930/واشنطن-تناقش-مع-الحلفاء-تقديم-مساعدات-لكييف-تشمل-توريد-الأسلحة-وتدريب-الجيش-1068421338.html
البنتاغون: واشنطن تناقش مع الحلفاء تقديم مساعدات لكييف تشمل توريد الأسلحة وتدريب الجيش
البنتاغون: واشنطن تناقش مع الحلفاء تقديم مساعدات لكييف تشمل توريد الأسلحة وتدريب الجيش
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها تناقش مع الحلفاء تقديم مساعدات جديدة لكييف، تشمل توريد الأسلحة وتدريب الجيش. 30.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-30T02:22+0000
2022-09-30T02:22+0000
2022-09-30T02:38+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: "نناقش مع حلفائنا اتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا في جهودها لحماية أراضيها، وسنواصل القيام بذلك".ولفت إلى أن الحديث يدور حول توريد أسلحة إضافية وتقديم مساعدات لوجستية، فضلاً عن تدريب الجيش الأوكراني.وأمس الخميس، أقر مجلس "الشيوخ" الأمريكي بأغلبية الأصوات مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما في ذلك تخصيص 12.4 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20220928/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مساعدة-عسكرية-لأوكرانيا-بأكثر-من-مليار-دولار-1068371530.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون: واشنطن تناقش مع الحلفاء تقديم مساعدات لكييف تشمل توريد الأسلحة وتدريب الجيش
02:22 GMT 30.09.2022 (تم التحديث: 02:38 GMT 30.09.2022) تابعنا عبر
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها تناقش مع الحلفاء تقديم مساعدات جديدة لكييف، تشمل توريد الأسلحة وتدريب الجيش.
موسكو- سبوتنيك
. وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن: "نناقش مع حلفائنا اتخاذ تدابير جديدة لدعم أوكرانيا في جهودها لحماية أراضيها، وسنواصل القيام بذلك".
ولفت إلى أن الحديث يدور حول توريد أسلحة إضافية وتقديم مساعدات لوجستية، فضلاً عن تدريب الجيش الأوكراني.
وأمس الخميس، أقر مجلس "الشيوخ" الأمريكي بأغلبية الأصوات مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما في ذلك تخصيص 12.4 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.