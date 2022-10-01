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https://sputnikarabic.ae/20221001/إعلام-قرار-زيلينسكي-بشأن-الانضمام-العاجل-إلى-الناتو-فاجأ-الإدارة-الأمريكية-1068463691.html
إعلام: قرار زيلينسكي بشأن الانضمام العاجل إلى "الناتو" فاجأ الإدارة الأمريكية
إعلام: قرار زيلينسكي بشأن الانضمام العاجل إلى "الناتو" فاجأ الإدارة الأمريكية
أكدت مصادر أمريكية، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل كان مفاجأة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T02:37+0000
2022-10-01T02:37+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المصادر، "إعلان أوكرانيا عن رغبتها في تسريع عضوية الناتو كان مفاجأة لإدارة بايدن".وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل.وعلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل منضبط على طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، قائلة إن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى الأزمة.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مقتل-30-شخصا-بينهم-أطفال-خلال-هجوم-أوكراني-على-قافلة-مدنية-في-زابوروجيه-1068462605.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو
أخبار أوكرانيا, الناتو

إعلام: قرار زيلينسكي بشأن الانضمام العاجل إلى "الناتو" فاجأ الإدارة الأمريكية

02:37 GMT 01.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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أكدت مصادر أمريكية، أن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل كان مفاجأة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المصادر، "إعلان أوكرانيا عن رغبتها في تسريع عضوية الناتو كان مفاجأة لإدارة بايدن".
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل.
تحرير مدينة سيفيرودونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
مقتل 30 شخصا بينهم أطفال خلال هجوم أوكراني على قافلة مدنية في زابوروجيه
أمس, 21:44 GMT
وعلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل منضبط على طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، قائلة إن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى الأزمة.
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