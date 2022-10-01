https://sputnikarabic.ae/20221001/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الإعصار-إيان-في-فلوريدا-إلى-23-شخصا-1068464112.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 23 شخصا
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 23 شخصا
أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان أثناء مروره بالولاية إلى 23 وفاة على الأقل. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T04:02+0000
2022-10-01T04:02+0000
2022-10-01T04:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان، إن "الكثير من الضحايا ماتوا غرقا".وتحدث عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر، وذكرت قناة "سي إن إن" أن 45 شخصا لقوا حتفهم.كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال يوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة في أنحاء فلوريدا.
https://sputnikarabic.ae/20220930/مسؤولو-الطوارئ-في-فلوريدا-مقتل-ما-لا-يقل-عن-21-شخصا-بإعصار-إيان-1068455369.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 23 شخصا
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أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار إيان أثناء مروره بالولاية إلى 23 وفاة على الأقل.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان، إن "الكثير من الضحايا ماتوا غرقا
".
وتحدث عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر
، وذكرت قناة "سي إن إن" أن 45 شخصا لقوا حتفهم.
كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال يوم الجمعة، إن الدمار الذي خلفه إعصار "إيان" في فلوريدا من المرجح أن يكون من بين الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، وأصدر توجيهات باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لإنقاذ الأرواح.
وتسببت العاصفة، التي تتجه نحو ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية، في حدوث فيضانات وانهيار طرق ومسارات وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.6 مليون منزل وشركة في أنحاء فلوريدا.