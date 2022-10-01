https://sputnikarabic.ae/20221001/بمشاركة-السنوار-وقادة-حماس-عشرات-الآلاف-يشاركون-في-مهرجان-الأقصى-في-خطر-بغزة-صور-1068482236.html
بمشاركة السنوار وقادة "حماس"... عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "الأقصى في خطر" بغزة... صور
بمشاركة السنوار وقادة "حماس"... عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "الأقصى في خطر" بغزة... صور
انطلقت فعاليات المهرجان الجماهيري الكبير الذي تنظمه حركة "حماس"، اليوم السبت، في مدينة غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، بحضور مسؤولين من الحركة وشخصيات فصائلية... 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T15:58+0000
2022-10-01T15:58+0000
2022-10-01T15:58+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
السنوار
العالم العربي
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وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم السبت، أن المهرجان تجرى فعالياته على أرض ملعب فلسطين تحت عنوان "الأقصى في خطر"، ويعود الغرض منه إلى توجيه العديد من الرسائل الواضحة لإسرائيل في ظل تصاعد انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك.وترأس يحيي السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، القيادات والمسؤولين الفلسطينيين الحضور في المهرجان، مع الكثيرين من قيادات الفصائل الفلسطينية، ويتخلل المهرجان فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني وإعلاء قيمة العمل المشترك.وأوضح حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، أن "المهرجان يأتي تأكيدا على مركزية مدينة القدس والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال، وأن المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".ومن جانبه، أفاد مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بأن شبان القدس الثائرين يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية، قائلا:وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مهرجان "الأقصى في خطر" بمدينة غزة، الذي جاء نصرةً لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, السنوار, العالم العربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, السنوار, العالم العربي
بمشاركة السنوار وقادة "حماس"... عشرات الآلاف يشاركون في مهرجان "الأقصى في خطر" بغزة... صور
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انطلقت فعاليات المهرجان الجماهيري الكبير الذي تنظمه حركة "حماس"، اليوم السبت، في مدينة غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك، بحضور مسؤولين من الحركة وشخصيات فصائلية ووطنية.
وذكرت وكالة "سما"، مساء اليوم السبت، أن المهرجان تجرى فعالياته على أرض ملعب فلسطين تحت عنوان "الأقصى في خطر"، ويعود الغرض منه إلى توجيه العديد من الرسائل الواضحة لإسرائيل في ظل تصاعد انتهاكاتها للمسجد الأقصى المبارك.
وترأس يحيي السنوار
، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، القيادات والمسؤولين الفلسطينيين الحضور في المهرجان، مع الكثيرين من قيادات الفصائل الفلسطينية، ويتخلل المهرجان فعالية للغرفة المشتركة للتأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني وإعلاء قيمة العمل المشترك.
وأوضح حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، أن "المهرجان يأتي تأكيدا على مركزية مدينة القدس
والمسجد الأقصى في الصراع مع الاحتلال، وأن المعركة معه على هوية الأقصى هي معركة شاملة لكل ساحات الفعل النضالي الفلسطيني".
ومن جانبه، أفاد مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، بأن شبان القدس الثائرين يدافعون عن شرف الأمتين العربية والإسلامية، قائلا:
"إن القدس عصية على الاحتلال وستظل عنوان كرامتنا، وننقل لكم تحية الأبطال المقاومين في جنين ونابلس والخليل ورام الله وعموم الضفة، والتي تقدم نماذج مذهلة في المقاومة والتضحية على خطى معركة سيف القدس".
وشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مهرجان "الأقصى في خطر" بمدينة غزة، الذي جاء نصرةً لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.