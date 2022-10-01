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https://sputnikarabic.ae/20221001/زلزال-بقوة-6-درجات-يضرب-غرب-إندونيسيا-1068464216.html
زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا
زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا
ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الشمالية غربي إندونيسيا، اليوم السبت. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار إندونيسيا
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وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، "إن الزلزال وقع الساعة 19.28 بتوقيت غرينتش.وأشارت إلى أن مركزه كان على بعد 15 كيلومترا شمال غرب منطقة تابانولي الشمالية، وعلى عمق 10 كيلومترات".ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
https://sputnikarabic.ae/20220910/زلزال-بقوة-61-درجة-يضرب-شرق-إندونيسيا-1067540470.html
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أخبار إندونيسيا
أخبار إندونيسيا

زلزال بقوة 6 درجات يضرب غرب إندونيسيا

04:35 GMT 01.10.2022
© AP Photoمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
© AP Photo
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ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر إقليم سومطرة الشمالية غربي إندونيسيا، اليوم السبت.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، "إن الزلزال وقع الساعة 19.28 بتوقيت غرينتش.
وأشارت إلى أن مركزه كان على بعد 15 كيلومترا شمال غرب منطقة تابانولي الشمالية، وعلى عمق 10 كيلومترات".
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ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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