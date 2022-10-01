https://sputnikarabic.ae/20221001/وزيرا-خارجية-أمريكا-وسلطنة-عمان-يبحثان-تمديد-وتوسعة-الهدنة-في-اليمن-1068490882.html
وزيرا خارجية أمريكا وسلطنة عمان يبحثان تمديد وتوسعة الهدنة في اليمن
وزيرا خارجية أمريكا وسلطنة عمان يبحثان تمديد وتوسعة الهدنة في اليمن
رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن. 01.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-01T20:01+0000
2022-10-01T20:01+0000
2022-10-01T20:01+0000
الحرب على اليمن
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وبحث الوزير الأمريكي مع نظيره العماني، سيد بدر البوسعيدي، في اتصال هاتفي، الأوضاع في اليمن عقب انتهاء فترة الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب وكالة الأنباء العمانية.ورحب وزير الخارجية الأمريكي بالتزام عمان بتمديد الهدنة وجهودها للمساعدة في تأمين توسيع الهدنة، "الأمر الذي من شأنه أن يجلب المزيد من الإغاثة المنقذة للحياة لملايين اليمنيين".وأعرب بلينكن عن "القلق المشترك بشأن العودة إلى الحرب، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة وتؤخر مرة أخرى دون داع مستقبل سلمي لليمنيين".وأشارت الوكالة إلى أن المساعدات العمانية "ستشمل دفع رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات وتوسيع الرحلات الجوية من صنعاء وفتح الطرق في تعز وأماكن أخرى وضمان استمرار تدفق الوقود".
https://sputnikarabic.ae/20220930/اليمن-جماعة-أنصار-الله-تلوح-بتنفيذ-هجمات-ضد-التحالف-العربي-1068457217.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزيرا خارجية أمريكا وسلطنة عمان يبحثان تمديد وتوسعة الهدنة في اليمن
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رحب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن.
وبحث الوزير الأمريكي مع نظيره العماني، سيد بدر البوسعيدي، في اتصال هاتفي، الأوضاع في اليمن عقب انتهاء فترة الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول، بحسب وكالة الأنباء العمانية.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي بالتزام عمان بتمديد الهدنة وجهودها للمساعدة في تأمين توسيع الهدنة
، "الأمر الذي من شأنه أن يجلب المزيد من الإغاثة المنقذة للحياة لملايين اليمنيين".
وأعرب بلينكن عن "القلق المشترك بشأن العودة إلى الحرب
، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة وتؤخر مرة أخرى دون داع مستقبل سلمي لليمنيين".
وأشارت الوكالة إلى أن المساعدات العمانية
"ستشمل دفع رواتب المعلمين والممرضات وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ سنوات وتوسيع الرحلات الجوية من صنعاء وفتح الطرق في تعز وأماكن أخرى وضمان استمرار تدفق الوقود".