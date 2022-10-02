https://sputnikarabic.ae/20221002/أستراليا-تعتزم-إدراج-28-شخصا-إضافيا-على-قائمة-العقوبات-المرتبطة-بروسيا-بسبب-الاستفتاءات-1068496375.html

أستراليا تعتزم إدراج 28 شخصا إضافيا على قائمة العقوبات المرتبطة بروسيا بسبب الاستفتاءات

أستراليا تعتزم إدراج 28 شخصا إضافيا على قائمة العقوبات المرتبطة بروسيا بسبب الاستفتاءات

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، اليوم الأحد، أن بلادها ستدرج 28 شخصا على علاقة باستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون... 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T03:35+0000

2022-10-02T03:35+0000

2022-10-02T03:35+0000

أستراليا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وونغ في بيان، "سيتم فرض عقوبات مالية إضافية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء وكبار المسؤولين الذين عينتهم روسيا".وأضافت وونغ بحسب البيان، أن "هذه العقوبات تؤكد معارضة أستراليا الشديدة لأفعال الرئيس فلاديمير بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره".ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 30 سبتمبر/أيلول، وثائق انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، إلى الأراضي الروسية.وجرت الاستفتاءات على انضمام المناطق الأربع إلى روسيا، استنادا إلى حق تقرير المصير بميثاق الأمم المتحدة، في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث أظهرت نتائج الاستفتاءات دعما شعبيا كاسحا للانضمام إلى روسيا.وأكد ممثلو الجمهوريتين والمقاطعتين، أن الانضمام إلى روسيا يعد قرارا تاريخيا وضروريا، من شأنه حماية أراضيهم وتحقيق العدالة التاريخية عبر العودة للوطن الأم روسيا.

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