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https://sputnikarabic.ae/20221002/تركيا-تعتقل-مشبته-بهم-في-عملية-تلاعب-واسعة-بسوق-الأسهم-1068516563.html
تركيا تعتقل مشتبها بهم في عملية تلاعب واسعة بسوق الأسهم
تركيا تعتقل مشتبها بهم في عملية تلاعب واسعة بسوق الأسهم
بدأت تركيا اعتقال المشتبه بهم ضمن تحقيق حول احتيال مزعوم في سوق الأوراق المالية أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم الشهر الماضي. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T13:37+0000
2022-10-02T13:39+0000
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
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وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اليوم الأحد، أن المدعي العام في إسطنبول بدأ التحقيق في الاشتباه في وجود نشاط منظم ينتهك قانون أسواق المال التركي.وأصدر الادعاء مذكرة اعتقال بحق 10 أشخاص، لا يزال اثنان منهم فارين. تأتي الاعتقالات بعد انعكاس مفاجئ في سوق الأوراق المالية التركي، حيث انخفضت أسهم البنوك بنسبة 39% خلال ثلاثة أسابيع بدأت في 13 سبتمبر/ أيلول وهددت الاستقرار المالي لبعض شركات السمسرة.وأثارت الفوضى في السوق غضب زعيم المعارضة الرئيسي كمال كيليغدار أوغلو، الذي قال إن البيع يشير إلى "تلاعب كبير في الأسهم"، وحث المنظمين على "القضاء على المتلاعبين".في مقابلة الأسبوع الماضي، توقع الرئيس رجب طيب أردوغان "تحركات مضاربة" أثناء الانهيار وقال إن وزارة الخزانة والمالية كانت "تراجع المعاملات" كجزء من تحقيق.جاء هذا الانهيار، الذي محا نحو 14 مليار دولار من القيمة السوقية، في أعقاب ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسهم، حيث زادت قيمة مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 150% بين منتصف يوليو/ تموز وأعلى مستوى له في 12 سبتمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220929/أردوغان-يسخر-من-هبوط-الجنيه-الإسترليني-ويؤكد-استمرار-تركيا-في-خفض-الفائدة-1068409377.html
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

تركيا تعتقل مشتبها بهم في عملية تلاعب واسعة بسوق الأسهم

13:37 GMT 02.10.2022 (تم التحديث: 13:39 GMT 02.10.2022)
© AFP 2022 / OZAN KOSEبورصة اسطنبول
بورصة اسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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بدأت تركيا اعتقال المشتبه بهم ضمن تحقيق حول احتيال مزعوم في سوق الأوراق المالية أدى إلى انخفاض قيمة الأسهم الشهر الماضي.
وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية، اليوم الأحد، أن المدعي العام في إسطنبول بدأ التحقيق في الاشتباه في وجود نشاط منظم ينتهك قانون أسواق المال التركي.
وأصدر الادعاء مذكرة اعتقال بحق 10 أشخاص، لا يزال اثنان منهم فارين. تأتي الاعتقالات بعد انعكاس مفاجئ في سوق الأوراق المالية التركي، حيث انخفضت أسهم البنوك بنسبة 39% خلال ثلاثة أسابيع بدأت في 13 سبتمبر/ أيلول وهددت الاستقرار المالي لبعض شركات السمسرة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
أردوغان يسخر من هبوط الجنيه الإسترليني ويؤكد استمرار تركيا في خفض الفائدة
29 سبتمبر, 16:51 GMT
وأثارت الفوضى في السوق غضب زعيم المعارضة الرئيسي كمال كيليغدار أوغلو، الذي قال إن البيع يشير إلى "تلاعب كبير في الأسهم"، وحث المنظمين على "القضاء على المتلاعبين".
في مقابلة الأسبوع الماضي، توقع الرئيس رجب طيب أردوغان "تحركات مضاربة" أثناء الانهيار وقال إن وزارة الخزانة والمالية كانت "تراجع المعاملات" كجزء من تحقيق.
جاء هذا الانهيار، الذي محا نحو 14 مليار دولار من القيمة السوقية، في أعقاب ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسهم، حيث زادت قيمة مؤشر بورصة إسطنبول للبنوك بنحو 150% بين منتصف يوليو/ تموز وأعلى مستوى له في 12 سبتمبر.
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