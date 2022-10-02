https://sputnikarabic.ae/20221002/عشرات-الأفغانيات-يتظاهرن-في-هرات-ضد-تفجير-كابول-الانتحاري-1068512586.html
عشرات الأفغانيات يتظاهرن في هرات ضد تفجير كابول الانتحاري
عشرات الأفغانيات يتظاهرن في هرات ضد تفجير كابول الانتحاري
انطلقت في مدينة هرات غربي أفغانستان اليوم الأحد، مسيرة نسائية احتجاجا على التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة كابول قبل أيام. 02.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-02T12:48+0000
2022-10-02T12:48+0000
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أخبار افغانستان
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وفجر انتحاري نفسه يوم الجمعة الماضي في القسم النسائي بمركز تعليمي في أحد أحياء كابول غالبية سكانه من طائفة الهزارة الشيعية.وقالت الأمم المتحدة إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 82 آخرون معظمهم من الفتيات والشابات.وشاركت اليوم الأحد، أكثر من 100 امرأة معظمهن من طائفة الهزارة في مسيرة بهرات ضد الهجوم الذي يعد أحد أكثر الهجمات دموية التي استهدفت الأقلية الشيعية، بحسب "فرانس برس".ورددت المتظاهرات هتافات خلال المسيرة التي انطلقت جامعة هرات باتجاه مكتب حاكم الولاية، تنديدا بالحادث.ومنعت قوات الأمن المدججة بالسلاح المتظاهرات اللاتي كن يرتدين الحجاب وغطاء رأس أسود من الوصول للمكتب، كما منعت الصحفيين من تغطية الحادث.وقالت المتظاهرة وحيدة صغري "لم تكن معنا أسلحة لكننا كنا نردد الشعارات ونحن نسير".وأضافت: "لكنهم ضربونا بالعصي وأطلقوا النار في الهواء لتفريقنا. رجاء انقلوا صوتنا عبر العالم لأننا لسنا بأمان هنا."
https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-استعدادها-لمساعدة-أفغانستان-بعد-انفجار-في-كابول-1068438824.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار افغانستان
عشرات الأفغانيات يتظاهرن في هرات ضد تفجير كابول الانتحاري
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انطلقت في مدينة هرات غربي أفغانستان اليوم الأحد، مسيرة نسائية احتجاجا على التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة كابول قبل أيام.
وفجر انتحاري نفسه يوم الجمعة الماضي في القسم النسائي بمركز تعليمي في أحد أحياء كابول غالبية سكانه من طائفة الهزارة الشيعية.
وقالت الأمم المتحدة
إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 82 آخرون معظمهم من الفتيات والشابات.
وشاركت اليوم الأحد، أكثر من 100 امرأة معظمهن من طائفة الهزارة في مسيرة بهرات ضد الهجوم الذي يعد أحد أكثر الهجمات دموية التي استهدفت الأقلية الشيعية، بحسب "فرانس برس".
ورددت المتظاهرات هتافات خلال المسيرة التي انطلقت جامعة هرات باتجاه مكتب حاكم الولاية، تنديدا بالحادث.
ومنعت قوات الأمن المدججة بالسلاح المتظاهرات اللاتي كن يرتدين الحجاب وغطاء رأس أسود من الوصول للمكتب، كما منعت الصحفيين من تغطية الحادث.
وقالت المتظاهرة وحيدة صغري "لم تكن معنا أسلحة لكننا كنا نردد الشعارات ونحن نسير".
وأضافت: "لكنهم ضربونا بالعصي وأطلقوا النار في الهواء لتفريقنا. رجاء انقلوا صوتنا عبر العالم لأننا لسنا بأمان هنا."