https://sputnikarabic.ae/20221002/عشرات-الأفغانيات-يتظاهرن-في-هرات-ضد-تفجير-كابول-الانتحاري-1068512586.html

عشرات الأفغانيات يتظاهرن في هرات ضد تفجير كابول الانتحاري

عشرات الأفغانيات يتظاهرن في هرات ضد تفجير كابول الانتحاري

انطلقت في مدينة هرات غربي أفغانستان اليوم الأحد، مسيرة نسائية احتجاجا على التفجير الانتحاري الذي وقع في العاصمة كابول قبل أيام. 02.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-02T12:48+0000

2022-10-02T12:48+0000

2022-10-02T12:48+0000

أخبار افغانستان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1062085753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c1215ddd6d25e21fbfd2de488ef1487c.jpg

وفجر انتحاري نفسه يوم الجمعة الماضي في القسم النسائي بمركز تعليمي في أحد أحياء كابول غالبية سكانه من طائفة الهزارة الشيعية.وقالت الأمم المتحدة إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 82 آخرون معظمهم من الفتيات والشابات.وشاركت اليوم الأحد، أكثر من 100 امرأة معظمهن من طائفة الهزارة في مسيرة بهرات ضد الهجوم الذي يعد أحد أكثر الهجمات دموية التي استهدفت الأقلية الشيعية، بحسب "فرانس برس".ورددت المتظاهرات هتافات خلال المسيرة التي انطلقت جامعة هرات باتجاه مكتب حاكم الولاية، تنديدا بالحادث.ومنعت قوات الأمن المدججة بالسلاح المتظاهرات اللاتي كن يرتدين الحجاب وغطاء رأس أسود من الوصول للمكتب، كما منعت الصحفيين من تغطية الحادث.وقالت المتظاهرة وحيدة صغري "لم تكن معنا أسلحة لكننا كنا نردد الشعارات ونحن نسير".وأضافت: "لكنهم ضربونا بالعصي وأطلقوا النار في الهواء لتفريقنا. رجاء انقلوا صوتنا عبر العالم لأننا لسنا بأمان هنا."

https://sputnikarabic.ae/20220930/إيران-تعلن-استعدادها-لمساعدة-أفغانستان-بعد-انفجار-في-كابول-1068438824.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار افغانستان